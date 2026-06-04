FC Neufahrn zieht sich aus der Kreisklasse zurück – sechs Spieler zum SEF II

Hat aktuell wenig Grund zum Lächeln: Mike Schaber ist sauer auf den SE Freising. – Foto: Bauer

Der FC Neufahrn kickt künftig nur noch in der A-Klasse. Sechs Spieler wechseln zum neu formierten SE Freising II, drei weitere gehen zum SC Massenhausen.

Es begann mit der Neuformierung einer Zweiten Mannschaft beim SE Freising. Dort heuerten vom FC Neufahrn zwei ehemalige Trainer und sechs aktuelle Spieler an. Das ist der Hauptgrund für den Rückzug des FCN aus der Kreisklasse, nachdem ein Großteil des Kaders den Verein verlassen wird. Damit macht der Club aus zwei Mannschaften künftig ein Team – und dieser Kader entschied sich für die A-Klasse.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass die Erste Mannschaft der Neufahrner zerfallen wird. Den beiden Coaches Andreas Voggt und Andreas Fritsch folgen zum künftigen SE Freising II die Spieler Sebastian Blome, Nico Plattenhardt, Johannes Kress, Marc Imrich, Marco Presser und Theo Papadopoulos. Vermeldet wurden zudem drei Wechsel zum Nachbarclub SC Massenhausen – mit Mark Gascoyne, Matthew Gascoyne und Manuel Göttel. Und der TSV Eching hat die Verpflichtung von Torjäger Alexandru Dubinschi bestätigt. Weitere Transfers sollten in den kommenden Wochen folgen.

Mike Schaber von der Vorstandschaft des FC Neufahrn erklärt, dass nach all diesen Abgängen für den Verein die Folge ist, dass die aktuelle Reserve des FCN (Platz neun in der A-Klasse) künftig als Erste Mannschaft firmieren wird. „Wir haben diesen Spielern die Entscheidung gelassen, ob sie in der Kreisklasse oder A-Klasse spielen wollen“, beschreibt Schaber den internen Prozess. Die Fußballer entschieden sich für die A-Klasse – und somit teilte der Club der Kreisspielleitung mit, dass man künftig nur eine Mannschaft melde und den Platz in der A-Klasse behalten werde. „Wir wollten einfach fair sein gegenüber den anderen Kreisklassisten, die gerne in der Liga bleiben möchten“, so Schaber.

Das Vorstandsmitglied weiß auch um die schwierige Situation zwischen dem im Winter gekommenen Trainer Bastian Schweiger und der Mannschaft. Zwischenmenschlich passte es nicht so recht, weshalb einige Spieler wechselwillig waren. Schaber ist ziemlich angefressen wegen der Aktion aus Freising: „Wir sind sauer auf den Verein und die Trainer.“ Das liegt nicht nur an der Abwerbung der Spieler, sondern auch an den Ablöseverhandlungen, die laut Schaber von oben herab erfolgten. Den Neufahrnern wurde mitgeteilt, was man an Transferentschädigung zahle. Hier gibt es noch keine Einigungen. Die Abgänge in Richtung Massenhausen und Eching taten dem FCN ebenfalls weh, werden von Schaber allerdings als übliche Transfers unter Fußballvereinen bewertet.

Der FC Neufahrn startet nun den Neuanfang mit dem Kader der bisherigen Zweiten Mannschaft. Hinzu kommen dann noch Akteure aus der eigenen Jugend. Mit vielen Einheimischen möchte man das Team entwickeln – und mittelfristig wieder in die Kreisklasse aufsteigen. Für Neufahrn gibt es keine Alternative, weil der Club sich eine Transferorgie mit 20 neuen Kreisklassen-Fußballern aus der Fremde weder leisten will noch kann.