FC Neufahrn startet gegen den Spitzenreiter in die Rückrunde

Bereit für harte Arbeit: Bastian Schweiger setzt vor allem auf die Basics. – Foto: Verein

Der FC Neufahrn bekam im Winter einen neuen Trainer. Nun feiert Bastian Schweiger seine Punktspiel-Premiere gegen den schwerstmöglichen Gegner. „Für uns ist das ein absolutes Bonusspiel“, sagt Schweiger. Seine Mannschaft steht erst eine Woche später richtig unter Druck, weil es dann gegen das Schlusslicht SV Langenbach geht. Der neue Trainer warnt davor, dass sich die Lage nicht durch Handauflegen verbessert: „Die Serie mit den vielen Niederlagen bekommst du nicht so schnell aus den Köpfen raus.“

Die Ortschaften Neufahrn und Dietersheim liegen nur wenige Felder und Kilometer auseinander. Wenn diesen Freitag (19.30 Uhr) zum Neustart der FC Neufahrn den SV Dietersheim empfängt, dann ergibt sich ein Duell zweier Teams, die sportlich meilenweit auseinanderliegen. Dietersheim grüßt von der Tabellenspitze, während die Neufahrner als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz überwintern mussten.

Der Neufahrner Trainer hat in den wenigen Wochen der Vorbereitung das Rad nicht neu erfunden. Dazu hatte er auch gar nicht die nötige Zeit. Schweiger setzt auf den Faktor Fitness: „Die Spieler, die in der Vorbereitung voll mitgezogen haben, sind fit.“ Wichtig im Abstiegskampf seien die Basics. Neufahrns erfahrener Coach erwartet von seinem kickenden Personal, dass man mit Kampf und Einsatz den berühmten Bock umstößt. „Du musst dreckig spielen. Anders kommst du da unten nicht raus.“ Bastian Schweiger weiß aber auch, dass man gerade einmal drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und damit auf den direkten Klassenerhalt hat.

Der SV Dietersheim kann ebenfalls drei Punkte Abstand vorweisen, aber eben nach hinten – zu den beiden Verfolgern Istanbul Moosburg und Gammelsdorf. Die offensivstärkste Mannschaft der Liga (37 Tore in 13 Spielen) liegt gefühlt noch ein Stück weiter vor dem Rest. Nach den Erkenntnissen der Hinrunde wäre es keine Überraschung mehr, wenn der Aufsteiger gleich in die Kreisliga durchmarschieren würde.

Die Stimmung in Dietersheim ist derzeit maximal gut. Bei der Weihnachtsfeier hatte man sogar einen Tätowierer eingeladen, der das grünweiße Wappen als Vorlage mitbrachte. Wer es tatsächlich auf der Haut verewigen ließ, ist allerdings nicht überliefert.

In der Kreisklasse jedenfalls würde sich niemand wundern, wenn der Tabellenführer in Neufahrn da weitermacht, wo er im November aufgehört hat. Nur Bastian Schweiger hat da sicher was dagegen.