FC Neufahrn gelingt die Revanche: „Ich bin unglaublich stolz auf meine Mädels!“

Attenkirchen – Alles andere als nach Plan verlief der Saisonauftakt für den amtierenden Kreisklassenmeister aus Attenkirchen. Vor heimischer Kulisse musste sich die Reserve dem FC Neufahrn mit 0:5 (0:2) geschlagen geben.

Dabei legten die Gästinnen einen Traumstart hin, Alexandra Mennle brachte den FCN nach einer unglücklichen Abwehraktion der Gastgeberinnen bereits in der zweiten Minute in Führung. „Sie haben ein sauberes Pressing gespielt, mit dem wir nicht zurechtgekommen sind“, erklärt SpVgg-Trainer Lukas Bindler, dessen dezimierte Elf allerdings nicht komplett unterlegen war. So bestätigt FCN-Coach Danilo Zimmermann: „Attenkirchen hat gut mitgehalten.“ Doch während Lucie Spielmann per Distanzschuss auf 2:0 erhöhen konnte (37.), scheiterte SpVgg-Kickerin Hannah Wagner wiederholt vor dem gegnerischen Kasten.

Etwas, dass sich auch in Halbzeit zwei nicht ändern sollte, wobei FCN-Verteidigerin Elena Fischer das Leder einmal gerade noch so von der Linie kratzte. Fortan versuchten die Neufahrnerinnen die bis dato wilde Partie spielerisch unter Kontrolle zu bekommen. Am Ende revanchierte man sich dank eines Treffers von Nicola Döbl (48.) sowie zweier weiterer Buden von Spielmann (68., 84.) eindrucksvoll für die 1:2-Niederlage in der Vorsaison, die zum Meistertitel für die Zweitvertretung geführt hatte.

„Ich bin unglaublich stolz auf meine Mädels“, resümiert Zimmermann, der insbesondere die mentale Leistung lobt. Derweil habe Bindler noch einmal gesehen, was seine Mannschaft verbessern muss: „Nächste Woche wird es sicherlich ein ganz anderes Spiel.“ (Franziska Kugler)