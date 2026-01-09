FC Neuenhagen 1913 II: „Der Tabellenplatz stimmt uns positiv“

Trainer Marvin Kretschmar äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des FC Neuenhagen 1913 II in der Kreisklasse Mitte Ostbrandenburg. Der Fokus lag klar auf Entwicklung und Integration – doch der Tabellenplatz macht Mut für die Rückrunde.

„Unsere Pause endet mit dem heutigen Tag“, sagt Marvin Kretschmar. Bis zum 22. Januar trainiert der FC Neuenhagen 1913 II ausschließlich indoor, um „eine gute Grundlage für den Trainingsstart outdoor zu schaffen“. In der Vorbereitung stehen „fünf Vorbereitungsspiele sowie ein Hallenturnier“ auf dem Plan. Der Fokus liegt dabei bewusst „auch auf Gegnern einer höheren Spielklasse“, um gut gerüstet in die Rückrunde zu gehen.

Der Trainer zieht ein positives Fazit: „Unser bisheriger Saisonverlauf ist sehr zufriedenstellend.“ Der Schwerpunkt lag und liegt „ganz klar auf die Integration und Weiterentwicklung der jungen Spieler“. Diese hätten inzwischen „die nötige Erfahrung mit der körperlichen Härte gesammelt“. Der Tabellenplatz sei in der Hinrunde „zweitrangig“ gewesen, „dennoch stimmt uns dieser für die Rückrunde positiv“.

Team wächst schnell zusammen

Besonders erfreulich verlief die Eingliederung der Neuzugänge. „Die Integration der neuen Spieler lief besser als gedacht“, betont Kretschmar. Die Mannschaft sei „schnell auf und neben dem Platz zusammengewachsen“ und habe rasch „in unsere Abläufe gefunden“. Entscheidend sei der Teamgedanke: „Jeder läuft für den anderen und stellt sich auch mal hinten an, wenn er nicht von Beginn an spielt.“

Mehr Kontrolle bei klaren Ergebnissen

Größere Probleme sieht der Trainer nicht, dennoch gibt es Ansatzpunkte. „Konkret haben sich bei uns keine Probleme aufgetan“, erklärt er, schränkt aber ein: „Wir sollten in der Rückrunde definitiv versuchen, mehr Kontrolle bei klaren Ergebnissen zu erlangen.“ In einigen Spielen habe man „unnötige Gegentore kassiert, welche dann auch oft zu engen Ergebnissen führten“.

Weiterentwicklung als Leitlinie

Der Blick nach vorn ist klar definiert. „Wir wollen gern an das Erreichte anknüpfen und jeden Gegner vor eine Aufgabe stellen“, sagt Kretschmar. Gleichzeitig soll die Entwicklung des Teams weitergehen. „Wir sind in beiden Wettbewerben auf einem guten Weg“, lautet seine Einschätzung.

Verstärkungen und Nachwuchs im Blick

Personell gibt es Bewegung. „Mit Daniel Majcher haben wir einen flexiblen Zugang für die Verteidigung“, zudem „wird Justin Tietze unsere Torwartposition verstärken“. Darüber hinaus bleibt der eingeschlagene Weg bestehen: „Wir werden in der Rückrunde weiterhin junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs integrieren.“

Spannendes Titelrennen

Auch der Blick auf die Liga fällt differenziert aus. „Die Meisterschaft ist in unserer Liga spannend“, sagt Kretschmar. Spielerisch sei „Schöneiche definitiv die stärkste Mannschaft“, doch „Reichenwalde kann auch noch eine Rolle spielen“. Als aktueller Tabellenführer formuliert er dennoch einen Anspruch: „Wir wollen eine gute Rolle bis zum Ende spielen und so viele Punkte wie möglich holen.“