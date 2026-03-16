 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC Neenstetten torhungrig, turbulentes 3:3 in Silheim, 3 Nullnummern

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fortuna Ballendorf

Verlinkte Inhalte

KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SSG Ulm 99 II – TSV Einsingen 1:3

In Ulm entwickelte sich eine lebhafte Begegnung, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Mario Dannhäuser (7.) brachte den TSV Einsingen früh in Führung. Die Ulmer Reserve zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte den Ausgleich, der schließlich durch einen von Philipp Grathwohl (29.) verwandelten Foulelfmeter gelang. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Mathias Walser (46.) die Weichen jedoch wieder auf Auswärtssieg. Die SSG drängte in der Folge auf den erneuten Gleichstand, doch die Einsinger Defensive blieb stabil. In der Schlussphase machte Emre Güney (86.) mit dem dritten Treffer für die Gäste alles klar.

RSV Ermingen – SG Oberdischingen/Ersingen 0:0

Ein taktisch geprägtes Duell bekamen die Zuschauer in Ermingen zu sehen. Sowohl der RSV als auch die Spielgemeinschaft aus Oberdischingen und Ersingen legten den Fokus auf eine kontrollierte Defensive. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden gerungen wurde. Da beide Hintermannschaften über die gesamte Distanz hochkonzentriert agierten und kaum nennenswerte Lücken anboten, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Remis. Ein Punkt der Sorte „hart erarbeitet“ für beide Teams.

SV Ringingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:1

Vor 100 Zuschauern in Ringingen avancierte ein Akteur zum Matchwinner des Tages. Die Heimelf agierte zielstrebig und konnte sich noch vor der Pause einen Vorteil erarbeiten. Fabio Füller (16., 41.) markierte beide Treffer für den SV Ringingen und sorgte damit für eine gute Ausgangslage. Im zweiten Durchgang stemmte sich die SG Emerkingen gegen die drohende Niederlage und investierte viel in die Offensive. Der Anschlusstreffer durch Lorenz Bachner (87.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit sorgte noch einmal für Spannung, doch Ringingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Griesingen 2:2

In Ehingen sahen die Fans eine packende Aufholjagd der Hausherren. Die SG Griesingen präsentierte sich zunächst äußerst effektiv und erspielte sich durch Niklas Madl (38.) und Jannik Julian Werner (42.) eine Zwei-Tore-Führung vor dem Seitenwechsel. Türkgücü Ehingen kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und suchte entschlossen den Weg nach vorne. Lemi Altun (57.) verkürzte den Rückstand, was den Druck auf die Gäste erhöhte. Die Bemühungen wurden schließlich belohnt, als Jakub Pach (73.) den Ausgleich markierte. In einer hitzigen Schlussphase blieb es beim Unentschieden.

SGM Schmiechtal/Alb – SV Niederhofen 3:1

Die SGM Schmiechtal/Alb demonstrierte vor heimischer Kulisse eine reife Spielanlage. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Fabian Mayer (44.) die wichtige Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte die Heimelf nach, als Michael Müller (49.) erfolgreich war. Die Spielgemeinschaft blieb am Drücker und baute den Vorsprung durch den zweiten Treffer von Fabian Mayer (65.) weiter aus. Niederhofen gab sich nicht auf und kam durch einen von Lukas Auberer (68.) verwandelten Foulelfmeter noch einmal heran, konnte die souveräne Defensive der SGM in der verbleibenden Zeit aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

SC Heroldstatt – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 0:0

In Heroldstatt neutralisierten sich beide Vertretungen über weite Strecken der Partie. Die Zuschauer sahen viele intensive Zweikämpfe, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Sowohl der SC Heroldstatt als auch die SGM Kirchen agierten mit großer Disziplin in der Rückwärtsbewegung und ließen keine entscheidenden Räume im Strafraum zu. Da keine der beiden Mannschaften das nötige Risiko im Abschluss fand oder an den aufmerksamen Torhütern scheiterte, blieb es beim Unentschieden ohne Tore.

TSV Blaubeuren – SV Pappelau-Beiningen 2:0

In Blaubeuren fielen die Entscheidungen unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Moritz Ziegler (48.) die Heimelf in Front. Nur zwei Minuten später hatte der TSV die große Chance zur Vorentscheidung, doch Jannik Mayer (50.) scheiterte mit einem Foulelfmeter. Blaubeuren blieb jedoch konsequent und erhöhte kurz darauf durch Jan Gruhler (53.) auf 2:0. Der SV Pappelau-Beiningen bemühte sich in der Folge um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die stabil stehende Abwehr des TSV, der den Heimsieg sicher nach Hause fuhr.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Erbach 3:1

Der FV Schelklingen-Hausen präsentierte sich in dieser Begegnung als die spielbestimmende Mannschaft. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Daniel Kress (5., 31.), der mit einem Doppelpack im ersten Durchgang die Weichen früh auf Sieg stellte. Erbach versuchte nach der Pause mehr Druck aufzubauen, doch die Hausherren blieben durch Konter gefährlich. Andreas Buslaev (79.) sorgte in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung. Der Treffer von Niko Mayr (87.) kurz vor dem Ende war lediglich noch Ergebniskosmetik für den TSV Erbach, der an diesem Tag der Effizienz der Heimelf unterlegen war.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Oberelchingen – SV Lonsee 1:1

In einer emotional geführten Begegnung in Oberelchingen kämpften beide Teams verbissen um jeden Zentimeter. Die Gäste aus Lonsee erarbeiteten sich im ersten Durchgang einen Vorteil, als Simon Wörz (28.) einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Kurz vor dem Seitenwechsel schwächte sich die Heimelf massiv selbst: Aurel Unsöld (44.) sah die Rote Karte und musste das Feld vorzeitig verlassen. Trotz der Unterzahl bewies der SV Oberelchingen eine enorme Moral und drängte nach der Pause auf den Ausgleich. Belohnt wurde dieser Einsatz durch Robin Eitele (56.), der den Treffer zum 1:1-Endstand markierte. In der hitzigen Schlussphase verteidigten beide Hintermannschaften das Remis mit großer Entschlossenheit.

FC Neenstetten – TSV Berghülen 5:0

Der FC Neenstetten präsentierte sich in einer beeindruckenden Verfassung und überrollte die Gäste aus Berghülen förmlich. Den Torreigen eröffnete Marcel Wiesner (14.) bereits in der Anfangsphase. Neenstetten blieb hungrig und erhöhte den Druck stetig. Durch einen von Jannik Leibing (30.) verwandelten Foulelfmeter sowie die Treffer von Tom Schneider (34.) und Koffivi Itenou Damien Bassa (40.) war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Heimelf das Geschehen nach Belieben und legte durch den zweiten Treffer von Jannik Leibing (50.) prompt nach. Ein hochverdienter Heimsieg, der die offensive Schlagkraft der Gastgeber unterstrich.

SV Asselfingen – TSV Bernstadt 1:1

Ein packendes und ausgeglichenes Duell sahen die Zuschauer in Asselfingen. Beide Mannschaften agierten mit offenem Visier, wobei die Defensive zunächst auf beiden Seiten stabil stand. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang der Heimelf der ersehnte Durchbruch durch Adenit Kadriu (39.), was die Stimmung auf den Rängen anheizte. Nach dem Seitenwechsel investierte Bernstadt deutlich mehr in die Offensive und suchte beharrlich nach der Lücke. Diese Bemühungen führten schließlich zum Erfolg, als Max Noller (57.) den Ausgleich erzielte. In der verbleibenden Spielzeit lieferten sich beide Vertretungen einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, doch ein weiterer Torerfolg blieb aus.

TSV Bermaringen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 3:1

In Bermaringen entwickelte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit eine dynamische zweite Hälfte. Die Hausherren kamen mit viel Schwung aus der Kabine und stellten durch Ruben Rieck (51.) und Paul Marchfelder (56.) innerhalb weniger Minuten die Weichen auf Sieg. Die Neu-Ulmer Reserve zeigte jedoch Kampfgeist und antwortete fast postwendend durch Henry Tedum Paago (58.), was die Begegnung noch einmal spannend machte. In der Schlussphase warf die SGM alles nach vorne, wurde jedoch kurz vor dem Ende eiskalt erwischt: Philipp Buschow (88.) markierte den Treffer zum 3:1-Endstand und sicherte Bermaringen damit die drei Punkte.

SV Thalfingen – SV Nersingen 2:3

In Thalfingen erlebten die Fans eine turbulente Partie mit ständig wechselndem Momentum. Die Heimelf startete optimal durch Tim Gebhard (11.), doch Nersingen blieb ruhig und glich durch Adrian Reichenberger (22.) aus. Noch vor der Pause drehten die Gäste das Spiel komplett, als Niklas Junginger (38.) erfolgreich war. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nersingen am Drücker und erhöhte erneut durch Niklas Junginger (56.) auf 1:3. Thalfingen bewies großen Kampfgeist und kam durch Lars Frindt (65.) noch einmal heran, doch die Gäste-Defensive hielt dem anschließenden Sturmlauf bis zum Abpfiff standhaft stand.

TSV Westerstetten – TSV Pfuhl 1:3

Der TSV Pfuhl entführte in einer kampfbetonten Begegnung die volle Punktzahl aus Westerstetten. Kurz vor dem Pausentee erzielte Martin Sagert (44.) die wichtige Führung für die Gäste. Im zweiten Durchgang blieb Pfuhl die effektivere Mannschaft und baute den Vorsprung durch einen Doppelpack von Philipp Bischofsberger (55., 72.) entscheidend aus. Westerstetten steckte zu keinem Zeitpunkt auf und verbuchte durch Max Schkadko (75.) den Anschlusstreffer, doch zu einer echten Aufholjagd reichte es gegen die gut organisierte Pfuhler Hintermannschaft nicht mehr.

SGM Albeck/Göttingen – SV Fortuna Ballendorf 1:3

Vor der beachtlichen Kulisse von 250 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Derby, in dem Ballendorf den glücklicheren Start erwischte. Ein Eigentor von Sebastian Malik (20.) brachte die Gäste in Front, bevor Nikolai Tappert (30.) einen Foulelfmeter zur Pausenführung verwandelte. Die SGM kam motiviert aus der Kabine und schöpfte Hoffnung, als Mirhad Mehanovic (55.) den Anschluss markierte. In der Folge drängte Albeck/Göttingen leidenschaftlich auf den Ausgleich, doch Ballendorf blieb durch Konter gefährlich. Florian Wachter (74.) sorgte schließlich für die Entscheidung und besiegelte den Auswärtserfolg der Fortuna.

TSG Söflingen – SV Weidenstetten 2:3

Turbulente Szenen spielten sich in Söflingen ab, wo die Gäste einen Traumstart erwischten: Patrick Ridder (1.) verwandelte bereits in der ersten Spielminute einen Foulelfmeter. Weidenstetten blieb am Drücker und erhöhte durch Markus Leibing (25.). Die TSG antwortete durch Florian Zumsteg (32.), doch praktisch im Gegenzug stellte Yasin Çeküç (34.) den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang verkürzte erneut Florian Zumsteg (53.), dieses Mal per Handelfmeter. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Söflinger rettete Weidenstetten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

FV Bellenberg – TSV Holzheim 2:2

In Bellenberg sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Duell, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Die Gäste aus Holzheim gingen durch Stefan Rau (17.) in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel glich die Heimelf durch einen von Noah Ott (50.) verwandelten Foulelfmeter aus. Die Partie blieb intensiv: Zunächst brachte Noah Strohmaier (70.) den TSV erneut in Front, doch Bellenberg bewies Moral. In der Schlussphase markierte Johannes Hilgartner (80.) den Treffer zum Unentschieden.

SG TSV Buch/Obenhausen II – TSV Regglisweiler 2:1

In dieser Begegnung standen zunächst zwei Akteure mit demselben Nachnamen im Mittelpunkt. Die Bucher Reserve ging durch einen Foulelfmeter von Patrick Sailer (14.) früh in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem TSV Regglisweiler jedoch die Antwort durch Marcel Sailer (42.). Nach dem Seitenwechsel investierten beide Teams viel in die Offensive, wobei die Spielgemeinschaft die entscheidende Lücke fand. Sebastian Tränkle (62.) erzielte den Führungstreffer für die Hausherren, den die Defensive bis zum Schlusspfiff erfolgreich gegen die Angriffsbemühungen der Gäste verteidigte.

FC Silheim – FV Altenstadt 3:3

Ein wahres Torfestival erlebten die Fans in Silheim. Altenstadt erwischte durch Maximilian Rau (2.) einen Blitzstart, doch Silheim drehte die Partie noch vor der Pause durch Lukas Kratzmaier (18.) und Hannes Lehmann (39.). Unmittelbar nach Wiederanpfiff baute Alexander Emperle (50.) die Führung für die Heimelf weiter aus. Die Gäste zeigten jedoch eine bemerkenswerte Reaktion: Kelmend Krasniqi (52., 74.) avancierte mit zwei Treffern – der erste davon per Foulelfmeter – zum Retter für den FV Altenstadt und sicherte seiner Mannschaft nach einem deutlichen Rückstand noch einen Punkt.

FV Gerlenhofen – SC Staig II 1:3

Die Reserve des SC Staig präsentierte sich in Gerlenhofen als die effektivere Mannschaft. Sven Hammeter (29.) besorgte die Pausenführung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam Gerlenhofen motiviert aus der Kabine und belohnte sich durch den Ausgleich von Julian Fent (55.). In der Schlussphase bewies Staig jedoch den längeren Atem. Ein verwandelter Foulelfmeter von Philipp Strobel (77.) brachte die Gäste wieder auf die Siegerstraße, bevor Mattis Frank (85.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit alles klar machte und den Auswärtssieg besiegelte.

SV Beuren – SSV Illerberg/Thal 2:2

In Beuren entwickelte sich eine turbulente Partie mit einer dramatischen Schlussphase. Die Heimelf ging durch Adnan Agirbas (35.) in Führung, doch im zweiten Durchgang drehte Illerberg das Spiel. Nach dem Ausgleich durch Dominik Strobel (62.) sorgte ein Eigentor von David Höld (68.) für die Führung der Gäste. Beuren steckte nicht auf und kam durch Johannes Maurer (74.) zum schnellen Ausgleich. In der Schlussphase wurde es hitzig, als Hannes Baur (81.) wegen eines Foulspiels die Rote Karte sah. Trotz Überzahl gelang Beuren in den letzten Minuten kein weiterer Treffer mehr.

SF Illerrieden – SV Oberroth 2:2

Lange Zeit passierte in Illerrieden wenig, bis die Nachspielzeit der ersten Hälfte Fahrt aufnahm. Timo Hatzelmann (45.+2) verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel drehten die Sportfreunde die Partie innerhalb weniger Minuten durch Nico Brugger (57.) und Florian Büchler (62.). Die Begegnung blieb bis zum Ende offen, da Oberroth unermüdlich auf den Ausgleich drängte. Dieser Einsatz wurde schließlich belohnt, als Rene Lichtblau (80.) zehn Minuten vor dem Ende den Treffer zum 2:2-Endstand markierte.

FV Weißenhorn – SV Tiefenbach 1920 0:0

In Weißenhorn neutralisierten sich beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit. Die Zuschauer sahen eine Partie, die vor allem von der taktischen Disziplin und der stabilen Abwehrarbeit geprägt war. Sowohl der FV Weißenhorn als auch der SV Tiefenbach agierten konzentriert gegen den Ball und ließen kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten im Strafraum zu. Da keine der beiden Offensivreihen das nötige Risiko im Abschluss fand, blieb es bis zum Abpfiff beim torlosen Unentschieden, mit dem beide Seiten am Ende leben mussten.

TSF Ludwigsfeld – SGM Ingstetten/Schießen 1:2

In Ludwigsfeld sahen die Fans eine Partie, die erst in den Schlussminuten eine dramatische Wendung nahm. Die Hausherren gingen im ersten Durchgang durch Enzo Mingoia (22.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung über weite Strecken der zweiten Halbzeit. Als vieles bereits nach einem Heimsieg aussah, schlug die Spielgemeinschaft spät zurück. Matthias Schneider (82.) gelang zunächst der Ausgleich, bevor Michael Harder (90.+1) in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die SGM markierte und die Partie komplett drehte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++