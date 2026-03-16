FC Neenstetten torhungrig, turbulentes 3:3 in Silheim, 3 Nullnummern

Kreisliga A1:

SSG Ulm 99 II – TSV Einsingen 1:3

In Ulm entwickelte sich eine lebhafte Begegnung, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Mario Dannhäuser (7.) brachte den TSV Einsingen früh in Führung. Die Ulmer Reserve zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte den Ausgleich, der schließlich durch einen von Philipp Grathwohl (29.) verwandelten Foulelfmeter gelang. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Mathias Walser (46.) die Weichen jedoch wieder auf Auswärtssieg. Die SSG drängte in der Folge auf den erneuten Gleichstand, doch die Einsinger Defensive blieb stabil. In der Schlussphase machte Emre Güney (86.) mit dem dritten Treffer für die Gäste alles klar.

RSV Ermingen – SG Oberdischingen/Ersingen 0:0

Ein taktisch geprägtes Duell bekamen die Zuschauer in Ermingen zu sehen. Sowohl der RSV als auch die Spielgemeinschaft aus Oberdischingen und Ersingen legten den Fokus auf eine kontrollierte Defensive. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, wo leidenschaftlich um jeden Zentimeter Boden gerungen wurde. Da beide Hintermannschaften über die gesamte Distanz hochkonzentriert agierten und kaum nennenswerte Lücken anboten, blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen Remis. Ein Punkt der Sorte „hart erarbeitet“ für beide Teams.

SV Ringingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 2:1

Vor 100 Zuschauern in Ringingen avancierte ein Akteur zum Matchwinner des Tages. Die Heimelf agierte zielstrebig und konnte sich noch vor der Pause einen Vorteil erarbeiten. Fabio Füller (16., 41.) markierte beide Treffer für den SV Ringingen und sorgte damit für eine gute Ausgangslage. Im zweiten Durchgang stemmte sich die SG Emerkingen gegen die drohende Niederlage und investierte viel in die Offensive. Der Anschlusstreffer durch Lorenz Bachner (87.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit sorgte noch einmal für Spannung, doch Ringingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Türkgücü Ehingen – SG Griesingen 2:2

In Ehingen sahen die Fans eine packende Aufholjagd der Hausherren. Die SG Griesingen präsentierte sich zunächst äußerst effektiv und erspielte sich durch Niklas Madl (38.) und Jannik Julian Werner (42.) eine Zwei-Tore-Führung vor dem Seitenwechsel. Türkgücü Ehingen kam jedoch mit viel Schwung aus der Kabine und suchte entschlossen den Weg nach vorne. Lemi Altun (57.) verkürzte den Rückstand, was den Druck auf die Gäste erhöhte. Die Bemühungen wurden schließlich belohnt, als Jakub Pach (73.) den Ausgleich markierte. In einer hitzigen Schlussphase blieb es beim Unentschieden.

SGM Schmiechtal/Alb – SV Niederhofen 3:1

Die SGM Schmiechtal/Alb demonstrierte vor heimischer Kulisse eine reife Spielanlage. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Fabian Mayer (44.) die wichtige Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte die Heimelf nach, als Michael Müller (49.) erfolgreich war. Die Spielgemeinschaft blieb am Drücker und baute den Vorsprung durch den zweiten Treffer von Fabian Mayer (65.) weiter aus. Niederhofen gab sich nicht auf und kam durch einen von Lukas Auberer (68.) verwandelten Foulelfmeter noch einmal heran, konnte die souveräne Defensive der SGM in der verbleibenden Zeit aber nicht mehr ernsthaft gefährden.

SC Heroldstatt – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 0:0

In Heroldstatt neutralisierten sich beide Vertretungen über weite Strecken der Partie. Die Zuschauer sahen viele intensive Zweikämpfe, doch klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Sowohl der SC Heroldstatt als auch die SGM Kirchen agierten mit großer Disziplin in der Rückwärtsbewegung und ließen keine entscheidenden Räume im Strafraum zu. Da keine der beiden Mannschaften das nötige Risiko im Abschluss fand oder an den aufmerksamen Torhütern scheiterte, blieb es beim Unentschieden ohne Tore.

TSV Blaubeuren – SV Pappelau-Beiningen 2:0

In Blaubeuren fielen die Entscheidungen unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Moritz Ziegler (48.) die Heimelf in Front. Nur zwei Minuten später hatte der TSV die große Chance zur Vorentscheidung, doch Jannik Mayer (50.) scheiterte mit einem Foulelfmeter. Blaubeuren blieb jedoch konsequent und erhöhte kurz darauf durch Jan Gruhler (53.) auf 2:0. Der SV Pappelau-Beiningen bemühte sich in der Folge um den Anschluss, fand aber kein Durchkommen gegen die stabil stehende Abwehr des TSV, der den Heimsieg sicher nach Hause fuhr.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Erbach 3:1

Der FV Schelklingen-Hausen präsentierte sich in dieser Begegnung als die spielbestimmende Mannschaft. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Daniel Kress (5., 31.), der mit einem Doppelpack im ersten Durchgang die Weichen früh auf Sieg stellte. Erbach versuchte nach der Pause mehr Druck aufzubauen, doch die Hausherren blieben durch Konter gefährlich. Andreas Buslaev (79.) sorgte in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung. Der Treffer von Niko Mayr (87.) kurz vor dem Ende war lediglich noch Ergebniskosmetik für den TSV Erbach, der an diesem Tag der Effizienz der Heimelf unterlegen war.

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