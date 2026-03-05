FC Naurod vor Start in Delkenheim: „Für die Psyche ganz wichtig“

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Am kommenden Sonntag spielt ganz Wiesbaden wieder um Punkte. Für den Tabellenvierten FC Naurod geht es im direkten Duell gegen den FV Delkenheim gleich zur Sache. Immerhin trennen beide Teams nur zwei Punkte, wenngleich die Drittplatzierten Delkenheimer ein Spiel weniger gespielt haben. Im Interview erläutert FCN-Cheftrainer Manni Klug, wie die Vorbereitung lief, wo es hakt und worauf es gegen Delkenheim ankommt.

Grundsätzlich sind mir die Ergebnisse in der Vorbereitung nebensächlich. Vielmehr geht es um einen erkennbaren Prozess, um eine Entwicklung der Mannschaft. Das ist nicht ausschließlich durch Ergebnisse messbar. Aufgrund der Witterungsbedingungen ist die Wintervorbereitung nicht so optimal verlaufen. Der Platz war häufig gesperrt, sodass wir ausweichen und vermehrt konditionell und athletisch arbeiten mussten. Jedoch hatten wir durchweg eine gute Trainingsbeteiligung, weswegen wir geschlossen auf einem guten physischen Stand sind. Das ist enorm wichtig für unsere Spielidee. Insgesamt sehe ich uns gut gerüstet für den Pflichtspielstart in Delkenheim.

Eigentlich ist der dünne Kader das größte Problem. Einige Spieler haben uns in der Winterpause verlassen, andere sind beruflich gebunden oder verletzt. Wir müssen damit arbeiten und zusehen, dass wir mit diesem Kader die bestmögliche Qualität auf den Platz bekommen. Und das ist möglich, weil wir ausreichend Qualität besitzen.

Mit dem FV Delkenheim erwartet Euch gleich zu Beginn eine starke Mannschaft. Hättest Du Dir lieber einen anderen Gegner zum Pflichtspielstart gewünscht?

Am Sonntag spielen zwei starke Teams im direkten Duell um den dritten Platz. Es gibt sicherlich einfachere Spiele als auswärts in Delkenheim. Allerdings ist es ein toller Pflichtspielauftakt, auf den wir uns sehr freuen. Wir werden Gas geben müssen und können es uns nicht erlauben, mit 80 Prozent in das Spiel zu gehen. Für die Psyche ist das ganz wichtig, da wir direkt nach der Winterpause voll da sein müssen. Der Gegner und seine Qualität verlangen es schlichtweg. Deshalb halte ich es für gut, dass wir direkt gegen Delkenheim ranmüssen, und blicke dem Spiel positiv entgegen. Erst nach dem Spiel werden wir wissen, wo wir stehen und ob es im Moment ausreicht, um gegen eine solch starke Mannschaft zu bestehen.

Worauf wird es am Sonntag ankommen?

Letzte Saison haben wir in Delkenheim gewonnen. In dieser Saison haben sie uns in Naurod besiegt. Doch unabhängig davon, wo wir spielen, haben wir das Potenzial, Delkenheim zu schlagen. In erster Linie ist wichtig, dass wir als Team gemeinsam neunzig Minuten gegen den Ball arbeiten. Dass wir Delkenheims Offensivqualitäten nicht zulassen. Das wird ganz entscheidend werden. Umgekehrt müssen wir mutig sein, um selbst torgefährlich werden zu können. Und das gelingt nur, wenn man sich mal etwas zutraut. Letztlich wollen wir als Team ein gutes Auswärtsspiel machen: geschlossen verteidigen und immer wieder mutig nach vorn agieren.

Wie wichtig ist dieses Spiel für den restlichen Verlauf der Saison?

Natürlich wäre ein Sieg zum Start super wichtig. Nicht nur, weil es ein direktes Duell ist, sondern auch, weil uns andere Mannschaften unmittelbar im Nacken sitzen. Wir möchten unseren vierten Platz mindestens verteidigen. Daher wäre bereits ein Punkt immens wichtig, um dann in den weiteren Spielen nachlegen zu können. Mit einem Sieg gegen Delkenheim würden wir sogar vorerst auf den dritten Platz springen. Angesichts dessen: Ja, es ist ein wichtiges Spiel, doch nicht allentscheidend für den Rest der Saison. Wir starten jetzt, haben einen Plan, eine Spielidee und möchten es jedes Wochenende ein wenig besser machen. Es wäre schön, wenn wir am Sonntag in Delkenheim einen guten Tag erwischen. Wir alle fiebern diesem Spiel entgegen.