FC Naurod verlängert mit Trainerteam

Manfred Klug und Manuel Hof bleiben das Trainerteam des 1.FC Naurod. – Foto: Willi Roth - Archiv

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom 1.FC Naurod erreicht.

Der FC Naurod und Cheftrainer Manni Klug setzen die Zusammenarbeit über den Sommer 2026 fort. Wie in der bisherigen Spielzeit, wird ihm auch in der neuen Saison Manuel Hof assistieren, während Stefan Sachse weiterhin die dritte Mannschaft betreut. Ebenfalls an Bord bleiben Torwarttrainer Philipp Lippert sowie Oliver Stöhr und Vanessa Dinges, die das Trainerteam der Damenmannschaft bilden. Damit geht Cheftrainer Manni Klug im Juli bereits in seine vierte Saison mit dem FC Naurod. Im Sommer 2023 folgte er am Kellerskopf auf seinen einstigen Trainerkollegen Carsten Ache und erreichte in der Saison 2024/2025 mit dem dritten Tabellenplatz seine bisher beste FCN-Platzierung. „Mir gefällt es hier rundum gut. Der Austausch mit der sportlichen Führung und dem Trainerteam, insbesondere Manuel Hof, klappt reibungslos gut. Zudem bereitet mir die Arbeit mit den Jungs große Freude. Jeder hängt sich rein, steht hinter der Philosophie und ist bereit, voll mitzuziehen. Deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison mit dem FC Naurod“, erklärt Cheftrainer Klug.

Vereinspräsident Helge Dörr ist mit der Vertragsverlängerung überaus zufrieden: „Manni hat es geschafft, eine gute Harmonie innerhalb der Mannschaft zu erzeugen, bei der der Spaß trotz jeglichen Leistungsgedankens nie zu kurz kommt. Die Jungs haben seine Ideen von Anfang an mitgetragen und mit dem dritten Platz der vergangenen Saison gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. Ich freue mich außerordentlich, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Manni und Manuel in der neuen Saison weitergehen.“ Sachse bleibt, Mach ersetzt Calakovic

Ebenso erfreulich ist die Verlängerung von Stefan Sachse, dem Trainer der dritten Mannschaft. Bereits seit dem Bestehen der dritten Garde des FCN im Jahr 2019 betreut er diese Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga C Wiesbaden unterwegs ist. „Wir sind Stefan sehr dankbar, da seine Aufgabe als Trainer der rangniedrigsten Mannschaft innerhalb der Aktivität des FC Naurod nicht immer einfach ist. Doch er führt diese Aufgabe mit Herzblut und Leidenschaft aus“, freut sich FCN-Chef Dörr über die fortwährende Zusammenarbeit.

Almir Calakovic ist als Trainer des 1.FCN II ausgeschieden und wird bis Sommer von Daniel Mach ersetzt. – Foto: WK Sport