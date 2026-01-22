FC Naurod verlängert mit Trainerteam

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom 1.FC Naurod erreicht.
Der FC Naurod und Cheftrainer Manni Klug setzen die Zusammenarbeit über den Sommer 2026 fort. Wie in der bisherigen Spielzeit, wird ihm auch in der neuen Saison Manuel Hof assistieren, während Stefan Sachse weiterhin die dritte Mannschaft betreut. Ebenfalls an Bord bleiben Torwarttrainer Philipp Lippert sowie Oliver Stöhr und Vanessa Dinges, die das Trainerteam der Damenmannschaft bilden.
Damit geht Cheftrainer Manni Klug im Juli bereits in seine vierte Saison mit dem FC Naurod. Im Sommer 2023 folgte er am Kellerskopf auf seinen einstigen Trainerkollegen Carsten Ache und erreichte in der Saison 2024/2025 mit dem dritten Tabellenplatz seine bisher beste FCN-Platzierung. „Mir gefällt es hier rundum gut. Der Austausch mit der sportlichen Führung und dem Trainerteam, insbesondere Manuel Hof, klappt reibungslos gut. Zudem bereitet mir die Arbeit mit den Jungs große Freude. Jeder hängt sich rein, steht hinter der Philosophie und ist bereit, voll mitzuziehen. Deshalb freue ich mich auf eine weitere Saison mit dem FC Naurod“, erklärt Cheftrainer Klug.
Vereinspräsident Helge Dörr ist mit der Vertragsverlängerung überaus zufrieden: „Manni hat es geschafft, eine gute Harmonie innerhalb der Mannschaft zu erzeugen, bei der der Spaß trotz jeglichen Leistungsgedankens nie zu kurz kommt. Die Jungs haben seine Ideen von Anfang an mitgetragen und mit dem dritten Platz der vergangenen Saison gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. Ich freue mich außerordentlich, dass wir diesen Weg gemeinsam mit Manni und Manuel in der neuen Saison weitergehen.“
Sachse bleibt, Mach ersetzt Calakovic
Ebenso erfreulich ist die Verlängerung von Stefan Sachse, dem Trainer der dritten Mannschaft. Bereits seit dem Bestehen der dritten Garde des FCN im Jahr 2019 betreut er diese Mannschaft, die derzeit in der Kreisliga C Wiesbaden unterwegs ist. „Wir sind Stefan sehr dankbar, da seine Aufgabe als Trainer der rangniedrigsten Mannschaft innerhalb der Aktivität des FC Naurod nicht immer einfach ist. Doch er führt diese Aufgabe mit Herzblut und Leidenschaft aus“, freut sich FCN-Chef Dörr über die fortwährende Zusammenarbeit.
Die einzige Veränderung ergab sich vor wenigen Wochen bei der zweiten Mannschaft: Dort übernimmt Daniel Mach interimsweise bis zum Sommer und löst Almir Calakovic ab. Einvernehmlich hatten sich der FCN und Calakovic auf die Beendigung der Zusammenarbeit zum 31.12.2025 geeinigt. Zur Winterpause rangiert das A-Liga-Team nur auf dem 13. Tabellenplatz. „In unserem regelmäßigen Halbjahresgespräch zwischen sportlicher Leitung und Almir haben wir gemeinsam die bisherige Saison analysiert. Mit dem aktuellen Tabellenstand sind wir alle nicht zufrieden. Über die unterschiedlichen Gründe, warum es sportlich nicht läuft, waren wir uns schließlich einig. Dementsprechend haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel auf der Trainerposition nach dreieinhalb Jahren Sinn ergibt“, erklärt Dörr die Entscheidung. Dominik Schmitt, bereits Co-Trainer unter Calakovic, wird Mach bei seiner Interimsarbeit unterstützen.
Konstanz bei der Frauenmannschaft
Seit zwei Jahren trainieren Vanessa Dinges und Oliver Stöhr gemeinsam die Nauroder Frauenmannschaft und werden dies auch in der Saison 2026/2027 tun. Stöhr verantwortet die Geschicke der FCN-Frauen bereits seit fünfeinhalb Jahren und führte die Mannschaft aus der Kreisoberliga in die Gruppenliga Hessen Südwest. „Es macht große Freude, die Mädels zu trainieren. Nicht jeder Verein kann von sich behaupten, eine Frauenmannschaft zu stellen. Daher betrachte ich diesen Posten als Privileg“, erzählt Stöhr, der auch sporadisch bei der dritten Mannschaft des FCN aushilft. Vanessa Dinges, selbst bis vor Kurzem aktive Spielerin des FCN, musste nicht lange über die Vertragsverlängerung nachdenken: „Wir erkennen eine Entwicklung im Team und das ist schön. Zudem ergänzen Oli und ich uns ideal, was die Zusammenarbeit sehr angenehm macht. Es macht eben einfach Spaß.“ Auch Liam Peter, Torwarttrainer der Frauenmannschaft, hat seine Zusage für die neue Saison bereits erteilt.