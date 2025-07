FC Naurod trauert um Gerhard Mauer Der im Alter von 89 Jahren verstorbene Ehrenvorsitzenden war ein leuchtendes Beispiel für einen Vereinsmenschen

Wiesbaden. Der FC Naurod trauert um seinen Ehrenvorsitzenden. Gerhard Mauer verstarb am 20. Juni im Alter von 89 Jahren. Der aktuelle FCN-Vorsitzende Helge Dörr würdigte den Verstorbenen: „Gerhard Mauer hat für den FCN gelebt. Eine solch starke Persönlichkeit im Verein findet man heute nur noch ganz selten. Der FCN verneigt sich vor der Lebensleistung von Gerhard für den Fußball in Naurod und wird ihn in bester Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Edith und der gesamten Familie.“ Bis zuletzt hatte Mauer noch an Vorstandssitzungen, Jahreshauptversammlungen und am Donnerstag-Stammtisch im FCN-Vereinsheim teilgenommen.

Gerhard Mauer war dem FCN seit 1949 treu, 1995 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 1970 wurde er als 1. Schriftführer in den Vorstand gewählt, wo er von 1971 bis 1972 die Funktion des Vorsitzenden innehatte. Bis 2016 war er als 1. Schriftführer - mit einem Jahr Unterbrechung als 2. Schriftführer - für den FCN im Vorstand aktiv. 2016 wurde er unter großem Beifall der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Die Fußballschuhe schnürte er noch bis 2004 beim Auftritt der Ü-50 Elf des FCN bei den Sportfreunden in Lauda.

Dabei gingen in all den Jahren die Tätigkeiten von Gerhard Mauer für den FCN weit über die üblichen Arbeiten eines geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes hinaus. „Die Aufzählung der Tätigkeiten, die Gerhard für seine Fußballer ausübte, ist lang - und so umfangreich, dass sie bestimmt nicht vollständig erfasst werden können: Vorstandsmitglied, Mitgliederverwalter, Äppelleser, Kelterer, Kellermeister, Platzabstreuer, Ballwart, Äppelblütefestkümmerer, IG-Vereinsvertreter, Wareneinkäufer, Baumeister für Flutlicht, Zelt, Hütte und Vereinsheim, Zeitungsersteller und Presseberichterstatter - und sicherlich vieles mehr“, heißt es im Nachruf im FCN-Express, den Mauer 1975 als einer von drei Gründungsvätern ins Leben gerufen hat. Natürlich war Gerhard Mauer auch beim Bau des Vereinsheimes 2005 von Beginn an so intensiv eingebunden, dass er zuhause in der Auringer Straße zeitweise schon vermisst wurde. Für seinen FCN war ihm keine Arbeit zu viel. Er stellte dem Verein seine Schaffenskraft, solange es ihm möglich war, immer zur Verfügung. Auch lebte er bei den sonntäglichen Spielen immer lautstark für seinen FCN. Im großen Fußball galt seine Liebe ebenfalls einem FCN, dem altehrwürdigen 1. FC Nürnberg.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch sein Einsatz beim Äppelblütefest. Die Vielfalt seiner Aufgaben, wie Auf- und Abbau des FCN-Zeltes auf dem Sportplatz, der Betrieb des Steakhouses im eigenen Hof und auch die aktive Mitgliedschaft im Äppelblütefestausschuss über viele Jahre war sicherlich beispielhaft in ganz Naurod.

Trauerfeier für Mauer war am Dienstag in Naurod

Bei den FCN-Spielen trat er immer mit großer Leidenschaft und oftmals auch sehr lautstark für seine „Nauerder Buben“ ein. Die Stimme von der Tribüne aus werde fehlen, heißt es von Seiten des FC Naurod. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am Dienstag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Naurod statt.