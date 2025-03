FC Naurod siegt im Verfolgerduell bei der SG Germania

Durch die Niederlage bleibt die Germania bei acht Punkten Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Ein sofortiger Wiederaufstieg in die Gruppenliga rückt somit in immer weitere Ferne. Auf der anderen Seite unterstrich der FC Naurod seine starke Saison und bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Biebrichs Unterbau in Lauerstellung auf Platz drei. "Die Germania hat uns am Anfang extrem gepresst, sie haben uns überhaupt keinen Fußball spielen lassen. Wir haben uns dann immer mehr befreit, konnten auch selbst spielen und sind auch zu guten Chancen gekommen. Aber ohne unsere brutale Mannschaftsleistung gegen den Ball und gegen die individuell starke Qualität der Germanen hätten wir wahrscheinlich hier sogar verloren", sagte Naurods Trainer Manfred Klug. Zum zweiten Mal konnte beim FCN auch Friderico Platte als Linksverteidiger überzeugen. Der 30-Jährige ist eigentlich Spieler der Nauroder "Zweiten", war aufgrund von einigen Ausfällen zur "Ersten" hochgezogen worden. Für Platte und Co. heißt es nun: Kurz durchschnaufen, ehe es bereits am Sonntag gegen den SC Gräselberg wieder um Punkte geht. Die Germania ist spielfrei.