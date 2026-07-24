FC Naurod setzt auf Kontinuität und Zusammenhalt

Die erste Mannschaft des FCN konnte die vergangene Spielzeit trotz zahlreicher Ausfälle mit dem dritten Tabellenplatz in der KOLabschließen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Sven Hillmer, Pressewart und Spieler des FC Naurod. hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Unsere KOL-Mannschaft hat eine überaus starke Saison gespielt und konnte erneut den dritten Platz erreichen – wie bereits in der Saison 2024/2025.

Wie fällt Euer Fazit zur vergangenen Saison aus? "Hier gilt es zwischen unseren drei Mannschaften im Herrenbereich zu differenzieren:

Sie ist immer wieder eng zusammengerückt, hat sämtliche Ausfälle kompensiert und schließlich eine starke Saison mit dem erfolgreichen dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Im ganzen Verein herrscht große Zufriedenheit über die Entwicklung der KOL-Mannschaft, für die nicht zuletzt der Trainer, Manni Klug, maßgeblich verantwortlich ist.

Das spiegelt unsere konstante und unaufgeregte Arbeit wider. Trotz immer wiederkehrender Rückschläge in Form verletzungsbedingter Ausfälle, hat die Mannschaft über die gesamte Saison eine außergewöhnliche Mentalität entwickelt.

Seine Handschrift ist erkennbar und wir freuen uns bereits darauf, mit ihm in der neuen Saison wieder anzugreifen. „Trotz eines dünnen Spielerkaders haben wir eine gute abgelaufene Saison gespielt. Das charakterisiert nicht zuletzt die Jungs, und insbesondere die Mentalität des gesamten Vereins: Jeder haut sich hier für den anderen rein, man steht zusammen und entwickelt dadurch ein starkes „Wir-Gefühl“. Das hat uns über die gesamte vergangene Spielzeit getragen“, resümiert Cheftrainer Manni Klug.



Für unsere zweite Mannschaft lief es in der Kreisliga A Wiesbaden hingegen weniger gut.

Nach einer starken Vorsaison (Vizemeisterschaft) mit durchaus ambitionierten Erwartungen

gestartet, fand sich das Team von Trainer Almir Calakovic schnell im Tabellenkeller wieder.

Nachdem das Team zur Winterpause lediglich Rang 13 belegte, trennten sich die Wege von

Almir Calakovic und dem FC Naurod. „In unserem regelmäßigen Halbjahresgespräch zwischen sportlicher Leitung und Almir haben wir gemeinsam die bisherige Saison analysiert. Mit dem aktuellen Tabellenstand sind wir alle nicht zufrieden. Über die unterschiedlichen

Gründe, warum es sportlich nicht läuft, waren wir uns schließlich einig.

Dementsprechend haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel auf der Trainerposition nach dreieinhalb Jahren Sinn ergibt“, erläuterte FCN-Chef Helge Dörr im Dezember 2025. Auf Calakovic folgte Daniel Mach, ehemaliger FCN-Spieler sowie FCN Trainer, der die Mission Klassenerhalt über den Zielstrich rettete. Für die Struktur unserer Aktivität ist es essenziell, dass die zweite Mannschaft in der A-Liga Wiesbaden spielt.

Dennoch können wir mit dem Verlauf der Saison und einer über die Saison betrachtet zu geringen Trainingsbeteiligung nicht zufrieden sein.



Unsere dritte Mannschaft hat in der Kreisliga C Wiesbaden eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich. Nach einer extrem schwachen Hinrunde konnten wir die Spielzeit durch eine starke Rückrunde auf dem achten Tabellenplatz abschließen.

Ein Ergebnis, mit dem Verein und Trainerteam gut leben können. Die dritte Mannschaft des FC Naurod ermöglicht uns, die Masse an aktiven Spielern im Konkurrenzwettbewerb zu befriedigen. Wir sind überaus glücklich, dass die dritte Mannschaft, nach ihrer Gründung im Sommer 2022, immer noch besteht und sich zu einem wichtigen Eckpfeiler des Vereins entwickelt hat."



Gibt es bereits Zu- oder Abgänge?



"Ab dem Sommer tragen

Florian Jaschinger (SV Wallrabenstein),

Mark Leopold (SW Wiesbaden),

Maurice Schreier (SV Pesterwitz),

Kolin Heller (FC Bierstadt),

Thomas Cumiskey,

Quintin Torke und

Fabian Grauer (alle SV Niederseelbach) blau-orange.

Abgänge:

Lio Erhard (VfB Ginsheim), Elias und Samuel Wachowiak (beide SC Polonia Wiesbaden),

Luis Klaus (TuRa Niederhöchstadt) und

Berksan Akcayir (SG Orlen II) haben den Verein

verlassen."



Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften im Verein?

"Es herrscht, wie so häufig in der Sommervorbereitung, eine gewisse Aufbruchstimmung.

Gerade erst war der FC Naurod mannschaftsübergreifend im Trainingslager in Geiselwind.

Das ist insbesondere für die Neuzugänge wertvoll, da hier eine Mannschaft abseits des

Platzes viel Zeit miteinander verbringt und auf anderen Ebenen miteinander umgeht.

Letztlich dient ein solches Trainingslager nicht nur den sportlichen Zielen, sondern gleichermaßen als Teambuilding. Das Trainingslager war ein voller Erfolg.

Fast alle Neuzugänge haben teilgenommen und sich bereits nach kurzer Zeit bestens integriert. Auch die theoretischen und praktischen Einheiten liefen nach Plan. Ein rundum gelungenes Trainingslager, von dem wir sicherlich lange zehren können“, resümiert Cheftrainer Klug.



Zum grundsätzlichen Hintergrund: Der FC Naurod ist ein Mitmachverein. Für eine gute

Stimmung im Aktivenbereich, benötigt es eine funktionsfähige Struktur darunter. Schließlich

ist eine positive Entwicklung des Aktivenbereichs eng mit der Jugendarbeit im Verein

verknüpft. Diese ist entscheidend, um unsere Aktivenmannschaften immer wieder mit

Nachwuchskickern anreichern zu können.

Wir legen großen Wert darauf, junge Kicker aus den eigenen Reihen zu entwickeln, sodass sie im Idealfall zu Spielern der ersten Mannschaft reifen. So bleiben die Identität und der Charakter des FC Naurod erhalten. Dadurch bildet die Jugendarbeit die Basis und stellt wegweisende Weichen für die Zukunft – auch des gesamten Vereins. Hier sind wir den unzähligen ehrenamtlichen Trainern dankbar, die mit ihrem Engagement zum Erfolg der Aktivenmannschaften beitragen."



Welche Ziele habt Ihr Euch für die kommende Saison gesetzt?



"Hier halten wir es kurz und unaufgeregt: Im Vergleich zur Vorsaison wollen sich alle drei

Mannschaften verbessern. Doch wir definieren uns nicht nur über sportlichen Erfolg. Im

Mittelpunkt unseres Vereins stehen weiche Faktoren wie Teamgeist und Zusammenhalt. Sie

prägen auch die Werte, nach denen wir handeln. Wir verfolgen unsere sportlichen Ziele mit

Ehrgeiz, verlieren aber den Fokus nicht, wenn es einmal weniger erfolgreich läuft."