FC Nagelberg bezwingt SSV Oberhochstatt

Im gut besuchten Kirchweihspiel am Sportplatz in Dettenheim sahen 160 Zuschauer zu Beginn starke Gäste aus Oberhochstatt die im Kellerduell unbedingt drei Punkte holen wollten. Bereits nach wenigen Minuten scheiterte Dominik Schweinesbein frei vor dem Tor an der Latte. Nagelberg konnte kaum für Entlastung sorgen und der agile Schweinesbein machte es in der 10. Spielminute besser als zuvor und schob nach Nagelberger Ballverlust zur Führung ein. Die Heimelf tat sich nach wie vor schwer und Oberhochstatt konnte sogar wenig später das 2:0 nachlegen, nachdem Paul Rottler frei vor Tamino Meyer auftauchte und diesen überwinden konnte. Die Gäste hätten die Führung sogar noch ausbauen können doch Torwart Meyer rettete im eins gegen eins und auch die Latte half den Gastgebern erneut. FCN Trainer Wolfgang Steingärtner reagierte daraufhin und brachte den Jugendspieler Bastian Dinkelmeyer ins Spiel der seine Sache gut machte und wieder für mehr Stabilität in der Nagelberger Abwehr sorgte. Der FCN schien nun aufgewacht und hatte vor der Halbzeit die Riesenchance zum Anschluss doch Stürmer Rene Halbmeyer setzte eine Hereingabe von Oliver Dümmler knapp über den Kasten.

Nach der Halbzeit war der FCN dann wie ausgewechselt und agierte deutlich zielstrebiger. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff schickte Halbmeyer den schnellen Bastian Bickel auf die Reise, der per Lupfer auf den mitgelaufenen Dümmler querlegte. Der Nagelberger Toptorjäger köpfte überlegt zum Anschlusstreffer ein. Der Ausgleich lag in der Luft doch ein Schuss von Tim Rachinger wurde zunächst noch auf der Line geblockt und der Ball geklärt. Wenig später machte es Bastian Bickel besser, nachdem er eine Flanke von Halbmeyer gegen die Laufrichtung von Torwart Simon Kriegl ins Tor köpfte. Auch der SSV machte nun wieder mehr nach vorne doch Torwart Meyer und die FCN-Abwehr um Philipp Hochmuth ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Stattdessen tauchte in der 83. Minute Dümmler frei vor Kriegl auf, nachdem Halbmeyer per Kopf verlängerte. Der Nagelberg Stürmer behielt die Übersicht und traf zur umjubelten 3:2 Führung und sorgte damit für den Endstand und für drei wichtige Punkt im Kellerduell.