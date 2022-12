FC Mosbach verlängert mit Kreß



Die Verantwortlichen zeigen sich mit der sportliche Entwicklung der Mannschaft weiterhin sehr zu frieden. Vor allem die Integration junger Nachwuchsspieler in einen der jüngsten Kader der Kreisliga gelingt Kreß sehr gut. In der nächsten Saison geht Kreß dann in seine dritte Runde als Spielertrainer bei den Kickern aus dem Masseldorn. Spielausschussvorsitzender Jens Czapla äußert sich wie folgt dazu: "Unser Trainer schafft es super unsere Mannschaft weiter zu entwickeln und junge Spieler zu integrieren, was praktisch die DNA des FC Mosbach darstellt. Daher waren wir uns sehr schnell einig, die Zusammenarbeit mit Trainer Kreß fortzusetzen. Alle Verantwortlichen des Vereins hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche Kooperation."