FC Mosbach - TSV Schwarzach

In die Kreisstadt ging es zum FC, der sich in der Spitzengruppe der Kreisliga etabliert hat. Ohne den Verletzten Spielertrainer Kress begannen die Grünen zurückhaltend und Schwarzach hatte leichte Feldvorteile. Nach 13 Minuten übersieht der ansonsten gute Unparteiische einen klaren Strafstoß an Gutjahr. Nach 16 Minuten die Führung für den TSV: Schnell geschalten von Barth beim Einwurf und Schaardt nimmt den Einwurf gut mit und legt mit dem zweiten Kontakt quer auf Gutjahr der direkt abschließt in die flache untere Ecke. Schwarzach bleibt dran und macht Druck. Nach Fernschuss von Schaardt staubt C.Zettl ab doch wird zurückgepfiffen wegen angeblichen Abseits. Nach 28 Minuten wieder die Co Produktion Schaardt auf Gutjahr, die Flanke mit Zug köpft dieser gekonnt ein zum 0:2. Schwarzach bestimmt die Partie und der FC kommt zu wenigen Kontersituationen. Mosbach dezimiert sich mit dem Halbzeitpfiff mit einer roten Karte. Nach dem Wechsel Anfangs ein zerfahrenes Spiel. Schwarzach macht nach 59 Minuten das 3:0 per Handelfmeter, den Barth sicher links verwandelt. Danach passiert nicht mehr viel: Schwarzach verwaltet den Vorsprung und sichert sich einen verdienten Dreier.