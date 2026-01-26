FC Mosbach stellt Weichen für die Zukunft

Beim FC Mosbach steht zur kommenden Saison eine wichtige personelle Veränderung an der Seitenlinie an. Cheftrainer Jonas Brezina, der die Mannschaft zur Saison 2024/25 übernommen hat, wird sein Amt zum Ende der laufenden Spielzeit aus beruflichen Gründen leider niederlegen. Brezina hat in seiner Amtszeit wichtige sportliche Impulse gesetzt und den FC Mosbach stabilisiert. Aktuell überwintert der FC Mosbach auf einem starken dritten Tabellenplatz – ein Ergebnis, mit dem die Verantwortlichen im Verein äußerst zufrieden sind. Die positive Entwicklung der Mannschaft trägt dabei klar die Handschrift des Trainers.

Ganz verabschieden wird sich Brezina vom FC Mosbach jedoch nicht. Er bleibt dem Verein auch über die Saison hinaus in anderer Funktion erhalten und wird weiterhin Teil des sportlichen Konzepts bleiben. Die Nachfolge ist frühzeitig geregelt: Zur Saison 2026/27 übernimmt Tobias Thal das Amt des Cheftrainers beim FC Mosbach. Der bislang beim SV Neunkirchen II tätige Übungsleiter kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück, bei dem er bereits in der Jugend ausgebildet wurde. Gemeinsam mit seinem Bruder Lukas Thal, der weiterhin als Spielertrainer fungiert und bereits seit der laufenden Saison das Team auf und neben dem Platz unterstützt, soll die erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt werden.