FC Moosinning zu Gast bei der Schießbude der Liga

Volle Konzentration fordert FCM-Trainer Christoph Ball von seinem Team gegen Wacker München. – Foto: Christian Riedel

„Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, immer gegen den Gegner spielen zu müssen, der zuvor gegen Murnau ranmusste“, rätselt FCM-Coach Christoph Ball. Soll heißen: Entweder trifft Moosining auf einen völlig demoralisierten Gegner oder auf einen Kontrahenten, der es der Liga trotzig beweisen will.

Fünf Spiele, 26 Gegentore, das ist der FC Wacker München in der Fußball-Landesliga Südost: Schlusslicht und zuletzt mit der historischen 4:13-Niederlage beim TSV Murnau extrem böse abgewatscht. Und genau bei dieser Truppe gastiert Aufsteiger FC Moosinning am morgigen Samstag um 14 Uhr im Rahmen des sechsten Spieltages.

Mit sieben Punkten aus fünf Spielen stehen die Gelb-Schwarzen bislang im Soll, auch wenn Ball sagt: „Wir haben bisher gegen Gegner gespielt, die unsere Preisklasse haben und auch um den Klassenerhalt kämpfen. Da wären drei Punkte mehr schon schön gewesen.“ Jetzt sollen seine Jungs auf jeden Fall nachlegen: „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, aber unser Ziel müssen die drei Punkte sein.“

Siebald ist gegen den FC Wacker München wieder fit

Klar ist, dass bei den Hausherren der zuletzt gesperrte Armando Tischer wieder dabei ist. Warum bei der Elf von Trainer Fabian Lamotte die Torgaranten Anes Zilijkic und Jasmin Kadric noch nicht gespielt haben, entzieht sich der Kenntnis von Ball, der aber weiß: „Das ist schon das obere Regal in der Landesliga.“ Genauso wie Noah Kotb, der bislang fünf der insgesamt neun Wacker-Treffer markieren konnte.

Offensiv gibt es einige Mannschaften in der Liga, die deutlich schlechter als Wacker sind. Deswegen mahnt Ball auch zur Vorsicht: „Wir brauchen viel Kontrolle und können uns keine leichten Ballverluste leisten. Das hat auch schon gegen Eggenfelden immer wieder zu brenzligen Situationen geführt. Das müssen wir schleunigst abstellen, und vor allem auch die engen Spiele eher entscheiden.“ Das Rezept aus Sicht des Trainers: „Wenn die Jungs geduldig bleiben und den Ball schnell laufen lassen, kommen wir auch zu unseren Chancen.“

Bei den Gästen steht Maximilian Siebald wieder fix im Kader, dagegen fehlt neben den Langzeitverletzten Nikolai Davydov, Marco Esposito, Mateus Hones und David Kamm auch Mo Abdane, der sich im Urlaub befindet. Tipp: 4:1 für Moosinning