FC Moosinning zerlegt Kastl – erster Sieg nach Wiederaufstieg

FC Moosinning gegen TSV Kastl – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning hat sein zweites Heimspiel in der Fußball-Landesliga Südost gewonnen. Neuzugang Can Bozoglu traf bereits nach drei Minuten per Kopf.

Der FCM legte einen Blitzstart hin. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Max Siebald den Ball scharf vor das Kastler Tor brachte. Neuzugang Can Bozoglu setzte sich im Strafraum durch und köpfte zur frühen Führung ein. Die Gastgeber blieben auch danach die klar tonangebende Mannschaft und erhöhten bereits in der 11. Minute. Tobias Killer verlagerte das Spiel auf Felix Meier, der für Fabi Ulitzka ablegte. Aus rund 16 Metern traf Ulitzka zum 2:0.

Besser hätte das zweite Heimspiel in der Fußball-Landesliga Südost für den FC Moosinning kaum laufen können. Mit einer überzeugenden Leistung bezwangen die Gelb-Schwarzen den TSV Kastl hochverdient 5:1 (3:0) und feierten damit den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg.

Moosinning hatte die Partie jederzeit im Griff. Die Mannschaft gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, ließ Ball und Gegner laufen und den Gästen kaum Räume. Kastl kam offensiv praktisch nicht zur Entfaltung und wurde vor dem Moosinninger Tor nur selten gefährlich. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnten sich die Hausherren ein drittes Mal. Maximilian Völke schickte Tobias Killer auf die Reise, dessen maßgenaue Hereingabe verwertete Mo Abdane per Kopf zum verdienten 3:0-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause blieb der FCM am Drücker. Ein Fehlpass von Gästekeeper Andreas Peller landete bei Giggs Ball, der den Torhüter weit vor seinem Gehäuse stehen sah und den Ball mit einem sehenswerten Heber aus großer Distanz zum 4:0 in die Maschen setzte.

Nur wenige Minuten später folgte der nächste gelungene Angriff der Gastgeber. Nach einer Kastler Ecke sicherte Siebald den Ball und leitete den Konter ein. Über Felix Meier kam das Spielgerät zu Abdane, der seinen Gegenspieler mit einer starken Einzelaktion stehen ließ und den eingewechselten Mert Güzelarslan mustergültig bediente. Dieser verwertete aus kurzer Distanz per Direktabnahme zum 5:0.

Erst in der Schlussphase kamen die Gäste zu ihren besten Möglichkeiten. Der eingewechselte Luan Ademaj vergab in der 78. Minute freistehend vor Daniel Auerweck. Vier Minuten später gelang dem ebenfalls eingewechselten Nevio Pichler nach einer Hereingabe noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand für den FCM.

Am Ende stand ein verdienter Erfolg für den Gastgeber. Die Gelb-Schwarzen überzeugten mit Spielfreude, hoher Intensität und einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Bereits am Sonntag geht es weiter bei der Zweiten der SpVgg Unterhaching. flo