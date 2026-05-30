FC Moosinning vor Aufstieg: Trainer warnt trotz 3:1 – „Das kann kippen"

Im Hinspiel gab es Grund zum Jubeln für den FCM! Auch im Rückspiel? – Foto: Stefan Wering

Ein großer Schritt oder nur noch Schrittchen nach dem 3:1 im Hinspiel am Mittwoch? „Das werden noch ganz lange 90 Minuten. Das kann schon noch kippen, da kann alles passieren“, warnt Moosinnings Trainer Christoph Ball vor einem Gegner, der im Hinspiel seine Angriffswucht demonstriert hat, aber an seiner Chancenverwertung gescheitert ist: „Wenn man ehrlich ist, war unser Sieg schon glücklich. Selbst nach der 3:1-Führung hätte Ergolding locker noch verkürzen können. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn noch das 3:2 gefallen wäre.“

Der FC Moosinning kann am heutigen Samstag eine erfolgreiche Saison krönen und den Aufstieg in die Landesliga feiern: Nach der Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Nord und drei Relegationsspielen fehlt nur noch der finale Schritt, wenn der FC Ergolding um 18 Uhr zum Rückspiel der zweiten Aufstiegsrunde in Moosinning antritt.

Verkehrte Welt in Moosinning

Verkehrte Umstände also, zumal Moosinning ja in den vergangenen Wochen meist die Mannschaft war, die mehr Chancen herausgearbeitet hatte, dann aber wegen mangelnder Effizienz stets bangen musste. „Wir können das Ergebnis schon sehr gut einschätzen. Nach dem Rückstand in Ergolding haben wir uns in das Spiel reingefuchst. Wir haben nach der ersten Trinkpause taktisch etwas umgestellt und den Gegner etwas besser im Griff gehabt. Das haben wir uns erarbeitet. Nach der Pause dachten wir, dass wir das Spiel besser kontrollieren könnten, aber der Gegner ist immer wieder gefährlich geblieben“, warnt Ball vor den Niederbayern, die sich trotz des Zwei-Tore-Rückstands noch längst nicht aufgegeben haben.

Man kann vor den Jungs nur den Hut ziehen. Sie sind eine echte Mannschaft.

FCM-Trainer Christoph Ball

„Wir müssen von Anfang an präsent sein und dürfen auf keinen Fall früh in einen Rückstand geraten. Auch wenn wir zuletzt Rückstände immer aufholen konnten, kann das gegen so einen Gegner sehr schnell gehen. Ich traue den Ergoldingern auf jeden Fall zu, dass sie sich bei einem frühen Tor in einen Rausch spielen und dann auch zwei oder drei Tore mehr machen können“, sieht der FCM-Trainer hohe Qualität beim Gegner und hofft darauf, dass sein Team kühlen Kopf bewahrt: „Man kann vor den Jungs momentan nur den Hut ziehen. Sie sind eine echte Mannschaft und zeigen das auch auf dem Platz.“

Keine personellen Veränderungen

An ein echtes Training war am Donnerstag nicht zu denken, da stand auch angesichts der Temperaturen sogar Schwimmen im nahen Badesee auf dem Regenerationsprogramm, um die müden Knochen zu schonen und die Muskulatur wieder etwas zu lockern.

Personell wird es bei den Gastgebern kaum Änderungen geben: Lediglich hinter Marco Esposito, der in Ergolding wegen einer Knieverletzung frühzeitig raus musste, steht noch ein dickes Fragezeichen. Ball: „Da müssen wir das MRT abwarten.“

Umständlich übrigens: Die 2. Mannschaft des FC Moosinning kämpft am heutigen Samstag ab 15 Uhr noch gegen Eitting um einen Platz gegen den Abstieg in der Kreisliga-Relegation, deswegen auch der späte Anstoßtermin um 18 Uhr. Nach Spielschluss der Kreisliga-Partie muss das Stadion laut Vorgaben des Bayerischen Fußball-Verbands komplett geräumt werden, erst danach ist ein Einlass (geplant für 17 Uhr) für das wichtigste Moosinninger Spiel seit Jahren möglich.Tipp: 1:1