FC Moosinning steigt trotz 0:1-Niederlage auf – Keeper Aaron Siegl überragend

Landesliga, wir kommen: das Aufsteigerteam des FC Moosinning. – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning hat den Aufstieg in die Fußball-Landesliga geschafft. Torwart Aaron Siegl parierte im Rückspiel gegen Ergolding mehrfach überragend.

Zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat der FC Moosinning den Sprung in die Fußball-Landesliga geschafft. Trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage am Samstag im Rückspiel gegen den FC Ergolding durfte das Team um Trainer Christoph Ball ein Happy End feiern, das nach diesem Saisonverlauf nicht mehr zu erwarten war.

Allerdings hing dieser Erfolg über weite Strecken am seidenen Faden. Ergolding lieferte eine sensationelle Partie ab, scheiterte aber entweder am Moosinninger Abwehrbollwerk um Keeper Aaron Siegl und Nico Brugger oder ließ beste Möglichkeiten unkonzentriert liegen. Oft fehlte dem FCE auch das notwendige Quäntchen Glück.

Moosinnings Chefcoach Chris Ball musste gegenüber dem Hinspiel den am Kreuzband verletzten Marco Esposito und den beruflich verhinderten Maxi Siebald ersetzen. Für sie rückten Maxi Völke und Chris Häusler in die Anfangsformation. Bereits in der 4. Minute schickte Tobi Killer in zentraler Position Häusler auf die Reise, aber frei vor dem Tor scheiterte er aus 15 Metern an Keeper Moritz Riedl – das Ding hätte drin sein müssen.

In der Folge aber spielte nur noch Ergolding. Angefeuert von einer stattlichen Fankulisse machten die Gäste mächtig Dampf und hatten in der 11. Minute ihre erste Topchance. Keeper Aaron Siegl ließ eine Linksflanke fallen, doch Rocco Schmidleitner setzte den Abpraller per Kopf an die Latte des leeren Tores.

Und so ging es weiter. Thomas Huf schoss aus 20 Metern knapp vorbei, dann nahm Oliver Steil den Ball mit der Brust an und schloss ab, doch Siegl parierte ebenso stark wie den Nachschuss von Huf. Die Gäste spielten teilweise Powerplay, doch Huf scheiterte kurz vor dem Wechsel an der Querlatte, und auch Schmidleitner brachte die Kugel mit dem Pausenpfiff nicht am Moosinninger Schlussmann vorbei.

Denkbar schlecht für Moosinning begann die zweite Halbzeit. Nach einem Angriff über links konnte Siegl den ersten Schuss von Simon Bauer noch glänzend abwehren, gegen den Nachschuss von Steil aus kurzer Distanz hatte aber auch er keine Abwehrchance mehr.

Man musste nun Schlimmstes befürchten, doch erstaunlicherweise ließ der Druck der Gäste in der Folge etwas nach, was auch dem enormen Tempo der ersten 60 Minuten geschuldet war.