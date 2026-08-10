FC Moosinning siegt knapp – Georg Ball trifft kurz vor der Pause

FC Moosinning gegen SSV Eggenfelden – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning gewinnt gegen den SSV Eggenfelden mit 1:0. Routinier Georg Ball erzielte das Tor in der letzten Minute der ersten Halbzeit nach einem Eckball aufs kurze Eck.

Im Tor durfte Paul Reiser von Beginn an für den verletzten Dani Auerweck ran, und rechts stürmte erneut der junge Mert Güzelarslan für den verletzten Max Siebald. Nach einer kurzen Abtastphase hatten die Gelb-Schwarzen in der 12. Minute zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen: Eggenfeldens Keeper Patrick Alramseder konnte einen Freistoß von Tobi Killer nur zur Seite abwehren, Nico Brugger kam links aus spitzem Winkel frei zum Nachschuss, scheiterte aber erneut am Gästekeeper. Die Eggenfeldener hatten ihre beste Chance in der 21. Minute, als Yehor Kosiachenko nach einem weiten Ball über links aufs Tor zusteuerte, Reiser mit dem Flachschuss aber keine Probleme hatte.

Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Eggenfelden tütete der FC Moosinning seinen zweiten Sieg in der Landesliga Südost ein. Den Treffer des Tages erzielte Routinier Georg Ball kurz vor dem Pausenpfiff. Unterm Strich war es ein verdienter Erfolg der Moosinninger, die sich vor allem in Halbzeit eins mehrere gute Chancen erspielt hatten.

Fast im Gegenzug versuchte sich Killer mit einem Schuss aus der Drehung, und nachdem Moosinning den abgewehrten Ball erneut unter Kontrolle gebracht hatte, scheiterte Güzelarslan mit einem Flachschuss am Keeper. Moosinning blieb am Drücker, und nach gut einer halben Stunde profitierte Ball von einem Missverständnis der Abwehr. Frei vor dem Tor legte er noch einmal ab auf Güzelarslan, der aber erneut am Keeper scheiterte. Machtlos wäre der Keeper bei einem Kopfball Balls nach einer Ecke gewesen, das Leder strich aber knapp über die Latte.

Als Mo Abdane die Kugel vorbei jagte, schien es torlos in die Pause zu gehen, doch Killer zog einen letzten Eckball aufs kurze Eck, Ball spritzte heran und drückte die Kugel zum verdienten 1:0 ins Netz.

Auch in Abschnitt zwei gehörten die ersten Aktionen der Heimelf, doch Güzelarslan setzte ein Zuspiel von Can Bozoglu links unten vorbei. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste etwas aktiver, so richtig gefährlich waren ihre Aktionen aber nicht. Torjäger Simon Schie versuchte vergeblich, mit einer Schwalbe den Schiri zu einem Pfiff zu bewegen, während auf der Gegenseite Bozoglu in aussichtsreicher Position gegen den Torhüter einen Schritt zu spät kam.

Die Gäste kamen zu dem einen oder anderen Freistoß von der Seite, die aber alle nichts einbrachten, ein Kopfball von Kosiachenko wurde von der FCM-Hintermannschaft zur Ecke abgewehrt. Auf der Gegenseite versuchte es Güzelarslan mit einem sehenswerten Schuss aus 35 Metern, doch der Keeper wehrte gerade noch zur Ecke ab. Moosinning ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen, die Abwehr um den überragenden Brugger stand bombensicher.