FC Moosinning siegt 3:1 bei Wacker München

FC Moosinning gegen TSV Kastl – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning gewinnt beim SV Wacker München mit 3:1. Bereits in der 10. Minute produziert Wackers Osman Akbulut ein Eigentor nach einem Pressball.

Mit einem 3:1-Sieg beim SV Wacker München hat der FC Moosinning einen weiteren Dreier eingefahren. Die Gelb-Schwarzen hatten die Partie bei den „Blausternen“ über weite Strecken gut im Griff, und unter dem Strich war es ein verdienter Erfolg der Ball-Elf.

Der Moosinninger Coach musste seine Erfolgsformation aus dem Eggenfelden-Spiel umbauen: Kapitän Stefan Haas rückte für Urlauber Mo Abdane wieder in die Anfangsformation. Die Münchner waren nach dem 4:13 in Murnau am vergangenen Wochenende hochmotiviert – ihr Trainer Fabian Lamotte hatte am Donnerstag seinen Hut nehmen müssen, Und so gingen sie unter Neutrainer Felix Schneider in die Partie.

Moosinning zog ihnen jedoch bereits in der 10. Minute den Stecker: Nach einem zu kurzen Rückpass musste Keeper Timur Engl in einen Pressball mit Georg Ball, zwei Verteidiger wollten auf der Linie retten, doch Osman Akbulut produzierte dabei mit einem Pressschlag mit seinem Mitspieler ein mehr oder weniger feines Eigentor.

Seine einzige Möglichkeit im ersten Abschnitt hatte Wacker in der 12. Minute, aber Keeper Paul Reiser war bei einem Kopfball von Anto Stipic zur Stelle. Die besseren Chancen hatte der Gast: Nico Brugger lief zentral einen Konter, spielte den Ball in Überzahl aber etwas schlampig auf Mert Güzelarsla. Kurz darauf flankte Güzelarslan von rechts mustergültig zur Mitte, doch Engl entschärfte den Flugkopfball mit einer tollen Parade.

Etwas unglücklich war der Pfiff des Schiedsrichters in der 42. Minute nach einem Wacker-Foul am eigenen Sechzehner: Der nachfolgende Schuss von Ball flog abgefälscht während des Pfiffs unter die Latte, fand daher aber keine Anerkennung. Besser machte es Moosinning in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Torwart Reiser spielte einen weiten Ball, Mert Güzelarslan bedrängte einen Abwehrspieler, der den Ball mit dem Kopf genau in den Lauf von Can Bozoglu verlängerte – und dieser hatte frei vor dem Tor keine Mühe, zum 2:0 abzuschließen.

Sofort nach dem Seitenwechsel hätte Moosinning den Deckel draufmachen können, doch Fabian Ukitzka traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Tobias Killer aus halblinker Position nur den Innenpfosten.

Den Kopf ließ man nicht hängen: Ein Flachschuss von Leonard Grob wurde eine sichere Beute von Reiser, und auch bei einem Direktschuss von Jasmin Kadiric war der junge Moosinninger Keeper mit einer tollen Parade zur Stelle. Nicht eingreifen musste er bei der größten Wacker-Chance eine Viertelstunde vor Schluss, als Anes Ziljikic die Kugel völlig frei vor dem Kasten drübersetzte.

Besser machten es in der 78. Minute die Moosinninger. Fitzpatrick setzte auf links Stefan Haas in Szene, über Ball kam das Leder zu Ulitzka, und mit einem unhaltbaren Flachschuss versenkte er die Kugel links unten zum 3:0.

Zehn Minuten vor Schluss ließ Nico Brugger seinen Gegenspieler Jasmin Kadiric über die Klinge springen, doch Reiser parierte auch den Strafstoß, den der Gefoulte selbst schoss. Vier Minuten vor Spielende war aber auch er machtlos, als Kadiric eine Hereingabe von rechts zum 1:3-Endstand über die Linie drückte.