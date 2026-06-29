FC Moosinning rüstet für die Landesliga auf

Gezielter, analytischer Blick: FCM-Trainer Christoph Ball (vorne) hat sein Team auf die Relegation eingestellt. – Foto: C. Riedel

Der FC Moosinning ist nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga mit zehn Neuzugängen in die Vorbereitung gestartet. Trainer Christoph Ball hält die Augen aber weiter offen: Für Flügel oder Angriffszentrum wird noch eine Verstärkung gesucht.

Nur eine Mini-Sommerpause war dem FC Moosinning nach dem Relegationsmarathon und Aufstieg in die Fußball-Landesliga Südost gegönnt. Bereits 14 Tage nach dem Triumph ist die Mannschaft von Trainer Christoph Ball wieder ins Training eingestiegen. Mit dabei: zahlreiche Neuzugänge, die den Kader verstärken werden.

„Es hilft ja nix. Auch wenn die Pause kurz war, müssen wir uns anständig vorbereiten. Ich erwarte eine maximal intensive Saison mit mehr Spielen und längeren Fahrten“, sagt Ball, dessen Team seit dem 15. Juni für den Klassenerhalt in der sechsthöchsten Spielklasse schwitzt.

Nur ein Abgang

Bis auf Angreifer Christian Häusler, der sich Landesliga-Absteiger SV Dornach angeschlossen hat, ist der Aufstiegskader weitgehend zusammengeblieben. Insgesamt zehn Neuzugänge sollen den Kader nicht nur verbreitern, sondern auch qualitativ verbessern, um den Mehraufwand in der Landesliga zu meistern. „Wir haben schon jetzt auf der Kaderliste viele Leute, aber die Erfahrung zeigt auch, dass immer wieder Spieler verletzt oder gesperrt sind“, so Ball, der in diesem Kalenderjahr auf Marco Esposito verzichten muss, der sich in den Aufstiegsspielen einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Insofern halten die Gelb-Schwarzen die Augen weiter offen, um für den Flügel oder das Angriffszentrum noch eine Verstärkung zu finden.

Von den zehn Neuen sind auch einige Perspektivspieler dabei. „Alles Talente, die aber teilweise noch nicht im Herrenfußball Fuß gefasst haben. Die müssen sich erst an die neue Herausforderung gewöhnen. Das wurde auch klar kommuniziert. Am Ende der Vorbereitung wird man dann sehen, wie weit die Jungs sind. Da wird es schon eine gewisse Selektion geben. Aber gut ist ja, dass wir unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga haben. Da können sich die Jungs Spielpraxis holen.“ Es muss also keiner auf der Bank versauern.

Für den Angriff hat sich der FC mit Can Bozoglu, Nikolai Davydov und Din Sabotic verstärkt. Der 28-jährige Bozoglu kommt vom SV Dornach und bringt Erfahrung aus der Landesliga mit. Ball: „Der tut uns mit Sicherheit gut.“ Davydov, ebenfalls 28, war zuletzt beim TSV Wartenberg, hat aber auch schon Regionalliga für Buchbach, Bayernliga für Garching und Ismaning sowie Landesliga für Freising gespielt. Der 19-Jährige Sabotic, der von Mitaufsteiger VfB Forstinning wechselt, zählt dagegen zur Kategorie Perspektivspieler.

Vom SV Heimstetten kommt der 18-jährige Mittelfeldspieler Tom Hashem und zählt wie der technisch starke Mert Güzelarzlan zu den „Jungfüchsen“. Güzelarzlan wurde bei Türkgücü München ausgebildet und ist auch erst 20 Jahre.

Deutlich mehr Erfahrung bringt Defensivspieler Antonijo Prgomet (24) mit, der zuletzt für den SV Waldperlach am Ball war und sowohl als Innenverteidiger oder Sechser eingesetzt werden kann. Erst 18 Jahre ist Yven Bölke, der von der U19 des SV Heimstetten kommt, auch er ist wie der ebenfalls 18-jährige Petar Zivkovic vom TuS Geretsried ein Abwehrtalent. Das gilt auch für Noah Lwanyaga, ebenfalls 18, der aus der U19 des FC Ismaning stammt. Luca Neske (20), der ebenfalls für die Defensive vorgesehen ist, stand schon länger auf der Liste von Ball, aus beruflichen Gründen konnte aber erst jetzt der Wechsel vom TSV Wartenberg realisiert werden.

Betreuer kommt aus Altenerding

Nicht nur der Spielerkader wurde breiter aufgestellt, mit Tolga Güncü von der SpVgg Altenerding haben die Moosinninger auch einen neuen Betreuer hinzugewonnen. Ball: „Die Aufgaben werden mehr, da braucht man auch auf der Funktionärsebene mehr Leute.“

Am Dienstag steht um 19 Uhr das nächste Vorbereitungsspiel beim Landesliga-Absteiger TSV Eintracht Karlsfeld an. Weiter geht es am 3. Juli um 19 Uhr beim TSV Dachau, am 7. Juli beim Bezirksligisten FC Aschheim. Die Generalprobe steigt am 10. Juli um 18.30 Uhr beim SV Dornach. Den Punkspielauftakt bestreitet Moosinning am 18. Juli um 13 Uhr gegen den Bezirksliga-Meister und Mitaufsteiger SV Nord Lerchenau.