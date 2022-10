FC Moosinning rettet Remis nach Zwei-Tore-Rückstand gegen SV Saaldorf Starker zweiter Durchgang

Die zweite Spielhälfte gehörte dann aber ganz dem FC Moosinning. Bereits in der 52. Minute fiel der Anschlusstreffer. Nach einer Ecke von Stefan Haas köpfte Kapitän Johannes Volkmar zum 1:2 ein. Nur zwei Minuten später gab es eine Dreifach-Möglichkeit für die Gastgeber. Erst traf Alex Auerweck nur die Latte. Im zweiten Versuch scheiterte Matthias Eschbaumer mit einem Schuss aus der zweiten Reihe an Torwart Thomas Kern. Den Nachschuss von Maxi Lechner vereitelte ein Bein der Saaldorfer Abwehr. Nach einer Flanke lag Volkmar am Boden. Einige aus dem gelb-schwarzen Fanlager wollten hier ein Foulspiel gesehen haben.

Das Spiel ging auf und ab. Der nächste Vorstoß der Gäste brachte die nächste Chance. Kapitän Johannes Hafner war rechts auf und davon. Die Hereingabe zu Torjäger Michael Hauser konnte im letzten Moment geklärt werden. Zu viele Möglichkeiten darf man aber einem Spieler dieser Qualität nicht geben. So war es in der 11. Minute Hauser, der Saaldorf 2:0 in Führung brachte. Wieder hatte sich der FCM einen Ballverlust geleistet. Wieder bewiesen die Gäste ihre Qualitäten und konterten blitzschnell. Hauser ließ Siegl im Moosinninger Tor keine Chance bei seinem Abschluss aufs kurze Eck. Der FCM verpasste es, sich gute Gelegenheiten zu erspielen. So waren es nur zwei Kopfbälle von Hannes Volkmar (26.) und Ball (30.), die für ein wenig Gefahr sorgten.

In der 64. Minute dachten viele schon an den Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Thomas Auerweck schob Basti Lanzinger ein. Der gute Schiedsrichter Pascal Lau sah den Ball vor der Flanke aber richtigerweise im Toraus. In der 69. Minute war es dann wirklich soweit. Alex Auerweck setzte SVS-Verteidiger Großschädl unter Druck. Der Klärungsversuch landete bei Haas, der nach einem Doppelpass mit Florian Jakob zum viel umjubelten 2:2 einschob. Saaldorf konterte weiterhin gefährlich, so musste Luis Haumann noch im letzten Augenblick klären. So blieb es beim leistungsgerechten 2:2. (flh)

FC Moosinning: Siegl, Volkmar, Eschbaumer, Haumann, Haas, Reiser, Ball (46. Jakob), T. Auerweck, A. Auerweck (71. Calis), Treffler (46. Lechner), Kollmannsberger (38. Lanzinger) – SV Saaldorf: Kern, Helminger, Großschädl, Schuhegger, König (18. Zebhauser), Hafner, Hafner, Pöllner (55. Rehrl), Huber, Schreyer, Hauser – Schiedsrichter: Lau (Gaimersheim) – Zuschauer: 100 – Tore: 0:1 Schreyer (2.), 0:2 Hauser (11.), 1:2 Volkmar (52.), 2:2 Haas (69.).

Stimmen zum Spiel

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: „Wir haben die Stärke der Gegner im Mittelfeldpressing und im Konterspiel vor Spielbeginn angesprochen, aber wir konnten das nicht verhindern. Wir hatten ein sehr schlechtes Passspiel, und das Zweikampfverhalten war fast nicht vorhanden. Saaldorf hat uns zu Beginn in den Kontersituationen mehr oder weniger überlaufen. So musst du fast froh sein, nur mit dem 0:2 in die Halbzeitpause zu gehen. Aber allerhöchsten Respekt vor der Leistung in der zweiten Halbzeit. Wir kommen raus und nehmen das Spiel mit Leidenschaft und Willen an und konnten verdient ausgleichen. Wir hatten auch weitere Chancen mit dem Lattentreffer von Alex Auerweck und einer dreifachen Tormöglichkeit, bei der immer im letzten Augenblick geklärt werden konnte.“

Pascal Ortner, Trainer des SV Saaldorf: „Ich glaube, das Unentschieden geht in Ordnung aufgrund der zwei verschiedenen Halbzeiten. Wir mussten in der ersten Halbzeit viel wechseln, das hat unser Spiel etwas durcheinandergebracht. Wir haben trotzdem eine richtig gute Leistung gezeigt und hätten in der ersten Halbzeit sogar ein oder zwei Tore höher führen können. In der Pause haben wir gesagt, wir müssen Standardsituationen vermeiden und dann bekommen wir so zwei Gegentreffer. Das ist sehr bitter.“