FC Moosinning kämpft beim TSV München 1954 um Aufstiegsrelegation

Die Saison läuft gut für den FC Moosinning. Man hat den Platz für die Aufstiegsrelegation selbst in der Hand. – Foto: Marc Marasescu

Einen Punkt Vorsprung haben die Gelb-Schwarzen vor den letzten beiden Spieltagen auf die Verfolger aus Dachau und Walpertskirchen . Theoretisch sind auch noch Rohrbach, Eintracht Freising und Garching im Rennen, aber wenn die Moosinninger ihre Hausaufgaben erledigen, ist die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation sicher.

Das aktuelle Szenario war vor einigen Wochen noch gar nicht absehbar, aber nach fünf Siegen in Folge sieht es ganz danach aus, als könnte der FC Moosinning doch noch ans Tor zur Landesliga klopfen. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Nord kann zwar Meister Nord Lerchenau nicht mehr abfangen, geht aber ins Rennen um Platz zwei „in der Pole“ auf die letzten Meter.

FC Moosinning hilft in der zweiten Mannschaft aus - Siebald kehrt zurück

Am Sonntag gastiert das Team von Trainer Christoph Ball beim TSV München 1954, der den Klassenerhalt auf direktem Weg nicht mehr erreichen kann. Bizarr: Mit 61 Treffern stellen die 54er den zweitbesten Angriff der Liga, wobei natürlich auch 89 Gegentreffer eine deutliche Sprache sprechen. „Technisch ist der Gegner in der Offensive wirklich eine Macht. Wir müssen uns sicher noch einmal umstellen, wenn wir auf dem kleinen Kunstrasen antreten müssen“, sagt Trainer Christoph Ball, der auf Christian Häusler (Adduktoren) verzichten muss. Dafür kehrt Maximilian Siebald zurück, Maximilian Schmid und Lukas Winhart werden bei der 2. Mannschaft aushelfen. Für Thomas Auerweck kommt nach langer Pause ein Einsatz noch zu früh, Mateus Hones befindet sich im Aufbautraining, der Einsatz von Lucas Hones ist wegen einer Verletzung im Training noch nicht sicher.

„Wir haben uns das erarbeitet, deswegen haben sich die Jungs das auch verdient“, so Ball. „Für uns geht es jetzt darum, dass wir die Dominanz der letzten Wochen auf den Platz bekommen. Die Jungs glauben an sich, das ist wichtig. Leicht ist in dieser Liga sowieso kein Spiel.“Tipp: 3:1 für Moosinning