FC Moosinning ist dank Sieg gegen Gerolfing in der Relegation

FC Moosinning gegen FC Gerolfing – Foto: Christian Riedel

Der FC Moosinning gewann verdient mit 2:1 gegen Gerolfing. Jetzt wartet die Relegation gegen Deggendorf auf die Gelb-Schwarzen.

Die Hausherren kamen gegen Gerolfing hervorragend in die Partie und hätten früh in Führung gehen können. Nach einem Fehlpass von Christian Träsch lief Marco Esposito alleine auf das Gästetor zu, fand jedoch im starken Schlussmann Florian Meier seinen Meister. Nur zwei Minuten später schickte Fabian Ulitzka Mo Abdane auf die Reise, doch dessen Abschluss strich knapp am Tor vorbei.

Der FC Moosinning hat es geschafft: Durch einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen den FC Gerolfing sicherten sich die Gelb-Schwarzen den Aufstiegsrelegationsplatz zur Landesliga. Dort wartet die SpVgg GW Deggendorf. Das Hinspiel steigt bereits am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr in Moosinning.

Moosinning blieb klar tonangebend. Einen gefährlichen Freistoß von Tobias Killer lenkte Meier gerade noch um den Pfosten. Wenig später war der Torwart bereits geschlagen, als Esposito abzog, doch ein Verteidiger rettete noch kurz vor der Linie. Die Gelb-Schwarzen ließen Ball und Gegner laufen und kontrollierten die Begegnung nahezu komplett. Von Gerolfing kam offensiv wenig – einzig ein Freistoß von Ex-Profi Träsch sorgte kurz für Gefahr, ging aber über das Tor.

Moosinning profitiert von Gelb-Rot kurz vor der Pause

Kurz vor der Pause wurde die Situation für die Gäste noch schwieriger. Nach einem Handspiel sah der bereits verwarnte Flaur Bashota die gelb-rote Karte. Moosinning erhöhte den Druck weiter, belohnte sich jedoch zunächst nicht. Selbst ein Strafstoß brachte nicht die Führung ein, denn Stefan Haas scheiterte vom Elfmeterpunkt an Florian Meier.

Auch nach dem Seitenwechsel startete der FCM furios. Einen Steckpass von Maxi Völke brachte Mo Abdane nicht im Tor unter, wenig später setzte Haas den Ball nach einer Ecke an die Latte. Dann allerdings der überraschende Rückschlag: Nach einem Konter traf Lukas Achhammer zunächst nur das Außennetz, ehe er wenig später einen weiteren Gegenstoß zur Gästeführung vollendete.

Die Antwort der Moosinninger ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Esposito köpfte eine Flanke über den Torwart hinweg zum verdienten Ausgleich. Danach rückte erneut Meier in den Mittelpunkt, als er gegen den auffälligen Esposito gleich zweimal stark parierte.

Die hochverdiente Entscheidung fiel schließlich durch Mo Abdane. Der Moosinninger Offensivspieler zog aus der Distanz ab, und sein abgefälschter Schuss schlug im Netz ein, nachdem Gerolfings Keeper auch noch weggerutscht war. In der Schlussphase brachte der FCM den Sieg souverän über die Zeit.

Mit dem Erfolg beendet er die Saison auf dem Relegationsrang und darf weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen.