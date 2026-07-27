FC Moosinning holt ersten Punkt: Brugger jagt Hundertprozentige übers Tor

Der FC Moosinning hat beim Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling 0:0 gespielt. In der 63. Minute jagte Nico Brugger die Kugel aus kurzer Distanz übers Tor.

Mit einem 0:0 bei Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling hat sich der FC Moosinning den ersten Landesligapunkt erspielt und erkämpft. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein tolles Fußballspiel, das die Gelb-Schwarzen in Abschnitt zwei durchaus für sich hätten entscheiden können. Da der Spieltag gleichzeitig die erste Runde im Toto-Cup bedeutete, duellierten sich beide Teams im Anschluss auch noch im Elfmeterschießen, wobei Planegg mit 4:3 siegreich blieb.

Moosinnings Coach Christoph Ball veränderte sein Team auf zwei Positionen und so rutschten Giggs Ball und Tobi Killer für Elias Faust und Toni Prgomet in die Anfangsformation. Die Partie ging gleich zackig los und beide Teams schenkten sich von Beginn an nichts. In der 7. Minute kam Planegg zur ersten Chance, als Felix Meier im Mittelfeld einen Fehlpass spielte, Meriton Vrenezi allein in Richtung Tor zusteuerte, aber Keeper Dani Auerweck im Eins-gegen-eins Sieger blieb. Mit zunehmender Spieldauer kam Moosinning besser in die Partie und in der 20. Minute setzte Maxi Siebald einen Schuss aus zwanzig Metern knapp links unten vorbei. Planegg wurde erst nach der Trinkpause wieder gefährlich, aber Torjäger Aleksandar Demonjic setzte die Kugel in der 28. Minute flach am Tor vorbei. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Planegg zehn Minuten vor der Pause, als André Gasteiger auf halblinks allein aufs Tor zusteuerte, Dani Auerweck den Ball aber noch zur Ecke lenken konnte.

Fast im Gegenzug kam Mo Abdane frei zum Abschluss, zögerte aber etwas zu lange. Kurz vor der Pause kam erneut Mo Abdane von rechts gefährlich zum Schuss und Can Bozoglu scheiterte im Nachschuss. Die letzte Aktion gehörte dann Planegg mit einem Freistoß, der Schuss von Demonjic blieb aber an einem Abwehrbein hängen.

Nach dem Wechsel setzte sich erst einmal Moosinning mit mehreren Eckbällen fest, ehe Planeggs Demonjic die Kugel auf der Gegenseite in der 52. Minute an die Latte donnerte. Die Partie ging hin und her und auf der Gegenseite prüfte Fabi Ulitzka nach einer Stunde aus spitzem Winkel den Planegger Keeper. Die hundertprozentige Chance zur Führung hatte in der 63. Minute Nico Brugger auf dem Fuß, der die Kugel nach einer zu kurz abgewehrten Hereingabe von Maxi Siebald aus kurzer Distanz übers Tor jagte.

Auf der Gegenseite kamen die Planegger nach einer Ecke zu einer Kopfballmöglichkeit durch Momko Kojic, der Ball segelte aber gut einen Meter vorbei. Kurz darauf setzte Luka Karadza zu einem Solo an, traf aber nur das Außennetz. Auf der Gegenseite war wieder Moosinning am Drücker, aber der Kopfball von Giggs Ball verfehlte ebenso knapp das Ziel, wie kurz darauf Demonjic auf der Gegenseite. Der eingewechselte Mert Güzelarslan jagte die Kugel vehement übers Planegger Tor. Und die letzte Hundertprozentige vergab in der 83. Minute Fabi Ulitzka, als erneut Maxi Siebald über rechts mustergültig vorbereitet hatte.