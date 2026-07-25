FC Moosinning gegen Planegg-Krailling: Ball fordert „Geschwindigkeit im Kopf"

FC Moosinning gegen SV Nord München-Lerchenau – Foto: Christian Riedel

Nach der 3:5-Niederlage gegen Nord München-Lerchenau trifft der FC Moosinning am Sonntag auf den SV Planegg-Krailling. Trainer Christoph Ball rügt die naiven Fehler seiner Mannschaft und verlangt 90 Minuten Konzentration.

Nach der völlig unnötigen 3:5-Schlappe gegen den SV Nord München-Lerchenau bei der Premiere in der Fußball-Landesliga Südost muss der FC Moosinning am Sonntag um 15 Uhr beim nächsten Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling ran. „Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger, die Mannschaft hat richtig Qualität. Da kommt schon was auf uns zu“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball.

Das Team von Trainer Pero Vidak hat mit dem 1:1 am ersten Spieltag beim TSV Murnau gleich mal für Furore gesorgt. „Der Gegner hat eine brutale Achse, das ist Erfahrung und Qualität“, spielt Ball auf die gestandenen Spieler der Kraillinger an. Angefangen bei Keeper und Kapitän Marijan Krasnic, einst beim SV Heimstetten in der Regionalliga und beim SV Pullach in der Bayernliga, der hinter einer sehr soliden Abwehrreihe steht.

Torjäger Demonjic mit Superquote

Davor Meriton Vrenezi, der in Buchbach auch schon Regionalliga-Luft geschnuppert hat, und in vorderster Front die Torjäger Aleksander Demonjic und André Gasteiger, um nur einige zu nennen. Mit 32 Treffern in 28 Spielen hat Demonjic sein Team fast im Alleingang in der Bezirksliga Süd zum Aufstieg geschossen.

„Wir müssen schauen, dass jeder Spieler über 90 Minuten konzentriert auf dem Platz steht. In der Landesliga gibt es keine Durchschnaufpausen“, rügt Ball die naiven Fehler seiner Mannschaft beim Auftaktspiel und fordert mehr „Geschwindigkeit im Kopf“. Mindestens ein Unentschieden wäre seiner Meinung nach gegen „Nord“ drin gewesen, wenn sein Team mehr Aufmerksamkeit auf den Platz gebraucht hätte: „Der Gegner hat uns mit ganz einfachen Dingen überrumpelt, wir haben da eigentlich kein Lehrgeld bezahlt, weil es sich ja um einen Mitaufsteiger gehandelt hat, der auch dazulernen muss. Wir waren einfach nur extrem naiv. Jetzt brauchen wir dringend die ersten Punkte, um nicht gleich hinten reinzufallen.“

Wieder mit dabei sind Felix Meier und Trainer-Bruder Georg Ball, Luis Haumann ist auf dem Sprung. Dagegen fehlen Aziz Abdane, der aktuell nicht zur Verfügung steht, und Urlauber Antonijo Prgomet. Nicht in den Kader geschafft haben es für Sonntag Maximilian Schmid, Lucas Hones, Noah Lwanyaga, Petar Zivkovic, Christoph Nottrodt und Stephan Mayer, die in der 2. Mannschaft Spielminuten sammeln sollen. David Kamm und Maximilian Lechner befinden sich im Aufbautraining und können immerhin wieder fußballspezifisch trainieren, die Langzeitausfälle Nikolai Davydov, Marco Esposito und Mateus Hones sind natürlich noch kein Thema.Tipp: 1:1