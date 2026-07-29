FC Moosinning gegen Kastl: „Wir brauchen jetzt den ersten Dreier"

Der FC Moosinning empfängt am Mittwoch um 18.30 Uhr den TSV Kastl. Trainer Christoph Ball fordert von seiner Mannschaft eine klare Verbesserung im Offensivbereich.

Runde drei in der Fußball-Landesliga Südost beschert dem FC Moosinning am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr ein Heimspiel gegen den TSV Kastl. Nach dem 0:0 am Sonntag bei Mitaufsteiger SV Planegg-Krailling sind die Gelb-Schwarzen jetzt heiß auf den ersten Sieg. „Wir brauchen jetzt den ersten Dreier, damit wir nicht von Anfang an hinten reinrutschen“, weiß Trainer Christoph Ball.

Der FCM-Coach kann im Vergleich zum Wochenende auf einen identischen Kader setzen und hofft darauf, dass sich seine Mannschaft immer besser findet: „Zuletzt waren ja schon Fortschritte zu sehen, wir sind kompakter aufgetreten, waren mannschaftlich geschlossener und hatten im Zentrum auch viel Kontrolle. Wenn wir etwas zugelassen haben, waren das eigentlich nur Umschaltsituationen.“ So bewertet Ball das torlose Remis vom Sonntag auch mit gemischten Gefühlen: „Soll man sich über den ersten Punkt freuen, oder sollen wir dem verpassten Sieg nachweinen? Fakt ist jedenfalls, dass wir nach zwei Spielen zu wenige Punkte auf dem Konto haben.“

Der TSV Kastl ist da etwas besser situiert, hat die Mannschaft des neuen Trainers Martin Göppinger doch das Eröffnungsspiel beim ESV Freilassing mit 2:0 gewonnen, ehe am Wochenende allerdings eine 0:4-Klatsche gegen den TSV Murnau folgte. Mit allzu breiter Brust dürfte die Mannschaft aus dem Landkreis Altötting also auch nicht unbedingt anreisen. „Wir wollen wieder die Spielkontrolle haben. Ich gehe davon aus, dass der Gegner auf Umschaltmomente lauert. So ist Kastl zumindest in den letzten Jahren aufgetreten“, sagt Ball, der sich schon einige Spiele angeschaut hat und sich deswegen sicher ist: „Es wird etwa sechs bis sieben Mannschaften geben, die am Ende vorne stehen. Gegen diese Teams holen wir nur etwas, wenn wir einen Supertag erwischen und der Gegner nicht gut drauf ist. Deswegen müssen wir uns auf die anderen Mannschaften konzentrieren.“ Und da gehört Kastl dazu, voraussichtlich auch die nächsten Gegner SpVgg Unterhaching II, der SSV Eggenfelden und der FC Wacker München.

Voraussetzung für einen Erfolg ist allerdings eine klare Verbesserung im Offensivbereich. „Wir müssen so einen massiven Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen“, trauert Ball den „Brettern“ von Fabian Ulitzka und Nicolai Brugger am vergangenen Sonntag nach und fordert: „So viele Chancen bekommt man in der Landesliga nicht mehr. Deswegen müssen wir da viel klarer werden, müssen uns schnell verbessern und die Chancen nutzen, die wir bekommen.“ Inwieweit es noch Verstärkungen für die Offensive gibt, ist derzeit noch nicht klar, auch wenn ein Flügelspieler aktuell Trainingsgast ist und bei Ball einen vielversprechenden Eindruck hinterlässt: „Konkret ist aber noch nichts.“

Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter dem Einsatz von Kapitän Stefan Haas, der unter massiven Nackenproblemen leidet, für David Kamm kommt ein Einsatz noch viel zu früh, Maximilian Lechner könnte am Sonntag wieder dabei sein.

Tipp: 2:1 für Moosinning