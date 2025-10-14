FC Moosinning feiert dritten Sieg in Folge mit 4:0-Erfolg

Hannah Ram erzielt gegen Neubeuern/Rohrdorf zwei Tore, während Franzi Kneidinger in der Abwehr keine Chancen zulässt.
Moosinning – Mit einem 4:0 (0:0)-Sieg gegen Schlusslicht (SG) TSV Neubeuern/TSV Rohrdorf-Thansau konnten die Frauen des FC Moosinning in der Bezirksliga ihren dritten Sieg in Folge feiern.
Moosinnings Trainer Max Kaifel sah eine haushoch überlegene Heimmannschaft, die sich aber lange Zeit schwertat, die hochkarätigen Tormöglichkeiten umzumünzen. Die wohl größte Möglichkeit zur Führung vergab Emily Kirsch, die den Ball am leeren Tor vorbei zimmerte. Die Gäste standen tief in der eigenen Hälfte und versuchten durch den einen oder anderen Konter ihr Glück, Moosinnings überragende Abwehrchefin Franzi Kneidinger aber hatte alles im Griff und ließ keine Gästechancen zu.
So dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Hannah Ram einen Schuss aus sechzehn Metern mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 versenkte. Drei Minuten später erhöhte Ram auf 2:0, Alena Tschudi schloss eine schöne Kombination in der 82. Minute zum 3:0 ab und nach einem schnellen Einwurf von Carina Wöll legte Hannah Ram quer auf Penelope Dotzauer, die in der 90. Minute zum 4:0-Endstand einschob.