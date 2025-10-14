Der FC Moosinning gewinnt mit 4:0 (Archivbild). – Foto: Marc Marasescu/FuPa

FC Moosinning feiert dritten Sieg in Folge mit 4:0-Erfolg Bezirksliga 1 Verlinkte Inhalte Fr.-Bezirksliga 01 SG Neubeuern Moosinning

Hannah Ram erzielt gegen Neubeuern/Rohrdorf zwei Tore, während Franzi Kneidinger in der Abwehr keine Chancen zulässt.

Dosenöffner in Minute 75 Moosinnings Trainer Max Kaifel sah eine haushoch überlegene Heimmannschaft, die sich aber lange Zeit schwertat, die hochkarätigen Tormöglichkeiten umzumünzen. Die wohl größte Möglichkeit zur Führung vergab Emily Kirsch, die den Ball am leeren Tor vorbei zimmerte. Die Gäste standen tief in der eigenen Hälfte und versuchten durch den einen oder anderen Konter ihr Glück, Moosinnings überragende Abwehrchefin Franzi Kneidinger aber hatte alles im Griff und ließ keine Gästechancen zu.