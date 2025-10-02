FC Moosinning empfängt Kammerberg und braucht Durchschlagskraft

Moosinning – Wann platzt beim FC Moosinning der Knoten? Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim TSV Gaimersheim erwarten die Gelb-Schwarzen am morgigen Freitag um 15 Uhr die SpVgg Kammerberg , die nach elf Spieltagen Platz drei in der Bezirksliga Nord einnimmt.

„Momentan bringen wir uns Woche für Woche selbst um den Lohn. Das ist schon brutal schade“, sagt FCM-Trainer Christoph Ball . Sein Team ist mittlerweile auf Rang 13 abgerutscht und hat neun Punkte Rückstand auf den Gegner. Kammerberg ist ein eingespieltes Team, bester Torschütze Dario Stanic mit sieben Treffern. Bei den Gastgebern führt Christian Häusler mit vier Toren das interne Ranking an.

„Es hört sich jetzt blöd an, wenn man nach einer Niederlage sagt, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir hatten viel Ballbesitz und Spielkontrolle, aber bei uns ist oft der vorletzte Pass der letzte, weil wir die falschen Entscheidungen treffen oder unsauber spielen“, monierte Ball: „Wir brauchen vorne einfach wieder mehr Durchschlagskraft.“ Moosinning hat mit 15 Treffern den zweitschlechtesten Angriff der Liga.

„Hinten stehen wir grundsätzlich nicht so schlecht. Im letzten Spiel haben wir drei Schüsse auf unser Tor zugelassen, zwei davon waren individuelle Fehler von uns – und das waren dann auch die Gegentore. Bezeichnend ist, dass wir noch die Ausgleichchance haben, aber aus acht Metern das Tor nicht treffen“, so Ball.

Für Tobias Hartmann ist die Herbstrunde beendet, er hat sich in Gaimersheim den Mittelfußknochen gebrochen. Ein Fragezeichen steht hinter dem gesundheitlich angeschlagenen Tim Schmolmann, dafür ist Aziz Abdane wieder an Bord. Verzichten muss Ball weiter auf die verletzten Thomas Auerweck und Lukas Winhart, Ersatzkeeper Paul Reiser studiert bis zum Winter im Ausland.