FC Moosinning: Ball-Brüder kehren beim FT-Hallenmasters an alte Wirkungsstätte zurück Christoph und Georg Ball spielten einst selbst für den SEF

Beim FC Moosinning kehren bekannte Gesichter zurück in die Domstadt: Die Trainer Christoph und Georg Ball spielten beide selber für den SE Freising, und beim Hallenmasters.

Freising – Ein klein wenig ist das Hallenmasters des SE Freising, das der Lerchenfelder Klub am Samstag, 7. Januar, zusammen mit der Heimatzeitung in der Sporthalle der Luitpoldanlage veranstaltet, ein Klassentreffen der Landkreisteams. Viele Vereine zählten – vor Corona – zu den Stammgästen der Veranstaltung und kommen immer wieder gerne zurück in die Domstadt.

FC Moosinning: Ball-Brüder haben als Spieler schon beim Hallenmasters gespielt

Wie etwa der FC Moosinning, der über viele Jahre ge im Teilnehmerfeld gesetzt war und jetzt auch wieder zugesagt hat. „Das ist schon eine Ehrensache, dass wir eingeladen wurden“, berichtet Trainer Christoph Ball, der zusammen mit Bruder Georg den FCM in der Bezirksliga Ost betreut. Für beide wird das Turnier eine Rückkehr zu den Wurzeln sein, spielten sie doch nicht nur einige Jahre für den SE Freising, sondern nahmen auch schon mehrfach am Hallenmasters teil, vor allem als Spieler.