FC Moosburg steht erstmals mit leeren Händen da – Vötting verkürzt Abstand zur Spitze Au gewinnt verdient das Topspiel

Ligaprimus Moosburg kassiert in Au die erste Saisonpleite, während die Hallertauer ihre Serie auf sechs Siege in Folge ausbauen. Das Duell der Teams auf den beiden Relegationsplätzen endete torlos.

TSV Au – FC Moosburg 2:0 (1:0). Die Gastgeber durchbrachen die Siegesserie der Gäste und feierten in einer chancenarmen Partie einen verdienten Erfolg. Die Hallertauer zeigten von Beginn an den unbedingten Einsatzwillen, der in einem Spitzenspiel erforderlich ist – und waren von Trainer Sepp Summerer perfekt eingestellt. Der Tabellenführer musste dagegen den zahlreichen Ausfällen Tribut zollen und war nicht in der Lage, das gewohnt druckvolle Spiel zu etablieren. Chancen gab es für Moosburg nur aus Standardsituationen. Der TSV Au dagegen nutzte den Schnelligkeitsvorteil über Außen und knallte den Ball durch Dominic Schermbach (14.) ans FCM-Gebälk.

TSV Au in der Hallertau

TSV Au in der Hallertau TSV Au

Die Gäste waren lediglich per direktem Freistoß von Chris Lüttig gefährlich, den TSV-Keeper Lukas Gantner toll parierte (20.). Der TSV Au ging durch die erste Moosburger Fehlerkette in Führung, als ein weiter Ball von links quer über den Platz auf Dominik Nocker kam, der Richtung Strafraum lief und platziert ins lange Eck einschoss (35.). Im zweiten Durchgang war kein echtes Aufbäumen bei den Gästen zu erkennen. Au hatte zumindest zwei, drei gute Torchancen und nutzte in der Nachspielzeit (90.+1) einen Konter durch Philipp Rosic zum 2:0-Endstand.

SV Hörgertshausen – SC Kirchdorf 2:2 (0:1). Hörgertshausen startete furios – mit zwei Großchancen. Die Gäste hatten Glück, dass Torwart Hans Maier bei einer Fast-Notbremse nur Gelb sah (2.). Dazu ging der SCK durch Stefan Lohmeier nach einer Ecke in Führung (6.). Ansonsten waren die Hausherren besser, schafften aber kein Tor. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, bevor wieder der SVH übernahm und durch ein Eigentor von Stefan Rupsch (68.) zum Ausgleich kam. Doch der SCK korrigierte das Missgeschick im Gegenzug und stellte den alten Abstand durch Markus Trost, der im dritten Nachschuss traf, wieder her (69.).