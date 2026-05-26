FC Moosburg macht Vizemeisterschaft mit 6:0-Auswärtssieg perfekt

Die Fußballerinnen des FC Moosburg haben sich durch einen Sieg in Rohrbach den zweiten Tabellenplatz gesichert. Leah Alderath erzielte dabei vier Tore.

Erfolgreicher Spieltag für die Fußballerinnen des FC Moosburg: Durch den Auswärtssieg in Rohrbach sicherten sie sich die Vizemeisterschaft in der Kreisliga. Der FCA Unterbruck musste sich dagegen nach 2:0-Führung mit einem Zähler begnügen.

SV Karlskron – FCA Unterbruck 2:2 (0:1). Der FCA gab ein bis dahin gutes Spiel in den letzten 20 Minuten aus der Hand. Schließlich musste sich der Tabellenvierte mit einem Remis zufriedengeben. „In der ersten halben Stunde mussten wir uns an die engen Platzverhältnisse gewöhnen, danach haben wir den Ball schön laufen lassen“, lobte Trainer Rudolf Greiner. Durch die Tore von Suzana Stankovic und Lena Zaindl führte Unterbruck verdient mit 2:0. „Dann sind wir passiver geworden und kassierten per Sonntagsschuss das 1:2 und wenig später das 2:2“, sagte der Coach. Da Zaindl am Pfosten und Emilia Suplicka am Lattenkreuz scheiterten, blieb es beim 2:2. Aus den letzten drei Partien holte der FCA nur zwei Zähler. „Das ist nicht unser Anspruch. Am Samstag wollen wir die Saison mit einem Sieg beenden.“ Um 17 Uhr ist die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten zu Gast. Tore: 0:1 Suzana Stankovic (42.), 0:2 Lena Zaindl (63.), 1:2/2:2 Franziska Kothmayr (70./81.).

SG Rohrbach/Geisenfeld – FC Moosburg 0:6 (0:3). Das Spiel war bereits nach einer Viertelstunde entschieden: Moosburg führte mit 3:0 und ließ Ball und Gegner laufen. „Wir haben das wirklich gut gemacht“, lobte später FCM-Trainerin Annika Lindhorst. Überragende Akteurin auf dem Platz war Leah Alderath, die viermal traf. Durch den Sieg ist den Moosburgerinnen der zweite Tabellenrang nicht mehr zu nehmen. „Die Vizemeisterschaft war unser Ziel, nachdem der SV Geroldshausen uneinholbar war“, so Lindhorst. Vor allem in Anbetracht der immer wieder schwierigen Kadersituation sei man mit dieser Platzierung sehr zufrieden. Beim Saisonfinale empfängt der FCM am Samstag (17 Uhr) den ST Scheyern. „Und danach wollen wir auf der Abschlussfeier nicht nur den zweiten Rang, sondern auch die drei Punkte feiern“, betont die Trainerin. Tore: 0:1 Magdalena Mayerhofer (2.), 0:2/0:4/0:5/0:6 Leah Alderath (10./48./63./76.), 0:3 Nele Mezger (15.).