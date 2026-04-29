FC Moosburg gegen FCA Unterbruck: Das „Sechs-Punkte-Spiel“ im Keller

Wollen endlich wieder jubeln: Die 2026 noch sieglosen Unterbrucker müssen den Abwärtstrend stoppen. – Foto: Michalek

Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Personell sieht es vor dem Kellerduell am Donnerstag allerdings wieder besser aus.

Hätte man diese Spielpaarung vor einem halben Jahr betrachtet, es wäre ein ungleiches Duell zweier Kreisliga-Mannschaften gewesen. Aufsteiger gegen Topteam eben. Doch wenn der FC Moosburg und der FCA Unterbruck am Donnerstagabend (20 Uhr) aufeinandertreffen, ist es vor allem eines: Abstiegskampf pur. Oder wie es Florian Bittner, Spielertrainer der Bonauer, formuliert: „ein Sechs-Punkte-Spiel“.

Das liegt daran, dass die Unterbrucker seit der Winterpause nur einen Punkt geholt haben und damit immer weiter Richtung Gefahrenzone abgerutscht sind. FCA-Abteilungsleiter Christian Stanglmeir hat längst den Abstiegskampf ausgerufen. Nun folgt so etwas wie der Charaktertest. So eine Situation sei man einfach nicht gewohnt gewesen, zeigt der Funktionär auf. „Jahrelang ging es nur bergauf.“

Der Respekt vor dem FCM ist jedenfalls gewaltig: „Moosburg ist spielerisch eine sehr gute Mannschaft“, lobt Stanglmeir. „Und zu Hause sind sie stark.“ Zudem hätten die Blau-Schwarzen „von Anfang an gewusst, was auf sie zukommt“. Immerhin hat Sepp Summerer, der Coach des Tabellenachten aus Unterbruck, personell wieder mehr Auswahl: Vor allem Matteo Kern, Dominik Wastl und Yannik Thiele, die alle drei ins Mittelfeld zurückkehren, tun dem FCA gut. Einzig Florian Sirtl ist aktuell noch fraglich.

Auch beim Liga-Elften FC Moosburg geht es rechtzeitig zum Kellerduell personell aufwärts: Matthias Hilz ist wieder da, Lukas Bornemann auch, und Jakob Schmid hat sich wieder gesundgemeldet. Ansonsten will Spielertrainer Bittner gar nicht um den heißen Brei herumreden: Für seine Elf sei es Ansporn genug, noch ein Team hinten mit reinzuziehen – eben jenen FCA Unterbruck.

Generell sei sein Team gut drauf. Das Remis in Kranzberg am vergangenen Wochenende hat zudem Selbstvertrauen gebracht. Und eine zusätzliche Motivation wird vielleicht der Rückblick auf die Hinrundenpartie (1:4) sein: Das sei das bisher schlechteste Spiel in dieser Saison gewesen, zeigt der Moosburger Coach auf. „Dieses Mal werden wir ein anderes Gesicht zeigen.“ Dabei wollen die Moosburger den FCA trotz dessen Negativserie nicht unterschätzen. Alles andere würde sich bei einem solchen Abstiegskracher ohnehin verbieten. Das hätte in der Hinrunde auch niemand erwartet.