FC Moosburg feiert den Titel auf der Couch – Marzling darf wieder hoffen

Jetzt hat auch die Kreisklasse ihren Sofa-Meister. Durch die 2:3-Niederlage des SV Hörgertshausen am Samstag in Pfaffenhofen avancierte der FC Moosburg offiziell zum Champion der Kreisklasse 3. Nach nur einem Jahr kehren die Dreirosenstädter damit wieder in die Kreisliga zurück.

Mit den Toren von Enis Xhafay (49./90.) und Sebastian Waads (84.) machte die Landesliga-Reserve einen Riesensprung in der Tabelle und ist quasi raus aus dem Abstiegskampf. Moosburg wäre schon bei einem Unentschieden rechnerisch sicher Meister gewesen. Mike Tafelmaier hatte keinen Grund, seinen Schützlingen einen Vorwurf zu machen. Man sei einem übermächtigen Gegner gegenübergestanden.

SGT Istanbul Moosburg erkämpft sich Punkt „gegen die beste Mannschaft der Liga“

Das erste Schaulaufen des Meisters war lange beeindruckend, denn durch die Tore von Florian Bittner (32.) und Christian Lüttig (63.) führte man nach gut einer Stunde mit 2:0. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Gäste im Stadtderby groß auf. Istanbul hätte sich auch über ein 0:3 nicht beschweren können. Das im Abstiegskampf steckende Heimteam kam allerdings zurück – und zwar in Form von Toren von Ottavio Cosenza (69.) und Mahmut Yarac (74.).

In den letzten 20 Minuten machte die SGT Istanbul dann richtig Druck und hatte sogar gute Chancen auf den Siegtreffer. Trainer Dominik Gessler war dennoch zufrieden, weil der eine Punkt „gegen die beste Mannschaft der Liga“ so nicht eingeplant war. Von den anderen Teams im Tabellenkeller wurde zufrieden zur Kenntnis genommen, dass sich die Moosburger auch nach ihrer Meisternacht nicht hängen ließen und dem Stadt-Nachbarn keine Geschenke machten.

Tobias Duffner erzielt das Tor des Tages für Marzling in Massenhausen

Die beiden Clubs haben derzeit eine ähnliche Ausgangslage: Viele Spieler fallen aus, die eigentlich nicht ersetzt werden können. Deshalb kommen die Massenhausener aus dem Tabellenkeller nicht raus und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Gegen Marzling wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen, weil die Spielanteile und Torchancen auf beiden Seiten ausgeglichen verteilt waren.

Der SVM hatte in der zweiten Halbzeit etwas mehr Glück – oder eben etwas mehr Kaltschnäuzigkeit. Mit dem Tor von Tobias Duffner (65.) haben die Jürgens-Schützlinge nun Hörgertshausen wieder überholt und rangieren auf dem zweiten Tabellenplatz. Damit haben die Marzlinger die Quali für die Aufstiegsspiele zur Kreisliga wieder in der eigenen Hand. Allerdings hält sich die Euphorie beim SVM weiter in Grenzen, weil man auch in Aufstiegsspielen auf zentrale Akteure verzichten müsste.

Paunzhausen dreht mit Doppelschlag die Partie gegen Neufahrn

Es war wieder einmal ein typisches Paunzhausen-Spiel. Die Gastgeber haben die defensiv beste Mannschaft der Liga, und die lässt fast nichts zu. Um dem TSV einen einzuschenken, braucht es immer besondere Ereignisse. Diesmal war das ein Freistoß ins Kreuzeck von Nico Plattenhardt. In der 50. Minute brachte er die Neufahrner in Führung und nährte die Hoffnung auf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Mit einem Doppelschlag von Simon Herberich (61.) und Tobias Kreidler (66.) drehte Paunzhausen die Partie, in der es nur wenige Torszenen auf beiden Seiten gab. Gefühlt war es wieder ein typisches 0:0, nur eben mit Toren. Der TSV Paunzhausen macht eben das Maximum aus seinen Möglichkeiten. Nach den beiden Gegentoren des FC Moosburg hat Paunzhausen den Status der defensiv besten Mannschaft ausgebaut und mit fünf Punkten Rückstand auf den Zweiten Marzling noch immer eine kleine Chance Richtung Relegationsspiele.

Langenbach gewinnt Partie gegen Gammelsdorf binnen neun Minuten

Zur Pause sah es noch nach großem Frust im Langenbacher Lager aus, weil der Aufsteiger durch den Treffer von Benedict Reiter (35.) im Hintertreffen lag. Mit einer starken zweiten Halbzeit gelang allerdings der Befreiungsschlag, mit dem man je nach Sichtweise zu 70 bis 95 Prozent den Klassenerhalt gesichert haben dürfte.

Die hinteren Teams müssten noch so ziemlich alles gewinnen, damit Langenbach in die Relegationszone hineinrutscht. Trainer Malte Keding durfte diesmal die drei Tore von Julian Hauner (67./76.) und Hannes Kain (69.) bejubeln. Binnen neun Minuten gewann Langenbach die Partie, was aber auch über die 90 Minuten gesehen so in Ordnung geht. So hatten die Hausherren auch noch drei Aluminiumtreffer.

Uttenhofen dreht Rückstand gegen SC Freising