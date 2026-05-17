FC Moosburg: „Die Jungs zerlegen gerade die Kabine – mit Recht!“

Einfach glücklich: Die Moosburger Elf landete den Coup des Spieltags. – Foto: Michalek

Der FC Moosburg kickt Finsing quasi aus dem Titelrennen. Für Nandlstadt wird die Luft dagegen immer dünner.

Die Kreisliga 2 bleibt eine Wundertüte: Nach einer starken Serie verlor der SC Kirchdorf am Samstag satt mit 1:6 beim SC Moosen. Der FC Moosburg sorgte dagegen für eine faustdicke Überraschung und gewann gegen den Tabellendritten FC Finsing mit 4:3.

SC Moosen – SC Kirchdorf 6:1 (4:0). Neun Spiele hatten die Kirchdorfer zuletzt nicht verloren, doch in Moosen kassierten die Ampertaler eine deftige Packung. „Heute haben wir lauter große Fehler gemacht“, urteilte Trainer Andreas Apold nach der Partie. „Und das wurde gnadenlos bestraft.“

Bereits nach zwei Minuten liefen die Gäste einem Rückstand hinterher: Nach einem eklatanten Patzer im Mittelfeld machten es die Moosener Kicker schnell, und am Ende traf Thomas Breu zum 1:0 (2.). Der SCM-Zug kannte von da an keine Bremse: Maximilian Bauer nach einem Kirchdorfer Torwartfehler (11.), Dominik Slawny (22.) und Stefan Denk (36.) stellten noch vor der Pause auf 4:0. In Hälfte zwei verkürzte Bastian Winklhofer (58.) – und hätte Moritz Buchholz seine beiden Großchancen genutzt, wäre der SCK vielleicht noch herangekommen. So aber besiegelten Breu (69.) und Denk (73.) die deutliche Niederlage. „Dann muss jetzt eben Wartenberg nächste Woche dran glauben“, sagte Apold, der die Pleite bald abgehakt hatte.

FC Moosburg – FC Finsing 4:3 (1:2). „Meine Jungs zerlegen gerade die Kabine – mit Recht!“ Moosburgs Coach Florian Bittner resümierte am Samstag überglücklich die Partie – „und unterm Strich geht der Sieg auch in Ordnung“. Klarer Fall: So geht Abstiegskampf – und so bleibt man am Ende drin.

Halbzeit eins gehörte zunächst den Gästen, woraus diese aber zu wenig Kapital schlugen. Timon Alar hatte den FCF per Eigentor nach einer Flanke in Führung gebracht (6.), Christian Lüttig egalisierte aber nach einem schwachen Klärungsversuch (9.). Doch Finsing lag bald wieder vorne: Fabian Kövener drückte den Ball nach einem Schuss von Christian Rickhoff über die Linie (32.). Nach dem Wechsel übernahmen dann immer mehr die Moosburger das Kommando und drehten die Partie – auch, weil Finsing an㈠gesichts der Tabellensituation hinten aufmachte: Erst nickte Lukas Bornemann die Kugel nach einer Ecke freistehend ein (46.), ehe Mihai Raducanu nach einer Flanke ebenfalls per Kopf traf (50.). Der FCF kam durch Kövener zum 3:3 (77.) – doch der FCM hatte noch einen Pfeil im Köcher: Karlo Rimac erlief einen zu kurzen Rückpass und stellte auf 4:3 (86.).

FC Moosinning II – TSV Nandlstadt 3:1 (1:0). Sie träumen noch von der Relegation, doch aktuell sieht die Realität eher nach Kreisklasse aus: Die Hallertauer verloren auch das so wichtige Kellerduell. Die Führung für die Hausherren fiel ausgerechnet durch ein Eigentor von Alexander Feichtmeier, der die Pille ins eigene Netz köpfelte (23.). In der Folge wogte die Partie hin und her, bis das 2:0 für einen großen Aufreger sorgte: Auf Hinweis eines Linienrichters gab es Elfmeter. TSV-Spielertrainer Andreas Buchberger hatte die Kugel angeblich mit der Hand im Strafraum berührt, Maximilian Reisinger verwandelte den Strafstoß sicher (69.). Nur: Für Buchberger war das Leder bereits klar hinter der Linie, er wollte den Ball lediglich zum Keeper zurückwerfen. „Das ist Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie erlebt“, kommentierte er die Vorentscheidung. Endgültig alle Hoffnungen zunichte machte Thomas Auerweck, der einen Konter abschloss (73.). Zwar gelang den Nandlstädtern noch ein Treffer durch Matthias Köckeis (83.) – doch der war nur noch kosmetischer Natur.

FC Lengdorf – FCA Unterbruck 2:1 (0:1). Es war nur ein kurzes Zwischenhoch, das die Brucker Buam während der Woche erlebt hatten. Zum Ende der Englischen Woche sind die Summerer-Mannen wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen – und stecken damit wei㈠terhin im Abstiegskampf. Zwar gelang Markus Zacherl im ersten Abschnitt nach einem Steilpass die Führung für den FCA (14.), da hoffte der mitgereiste Anhang auf den endgültigen Befreiungsschlag. Doch Lengdorf bekam in Hälfte zwei die zweite Luft und drehte die Partie. Erst schaltete Simon Nußrainer bei einem Freistoß am schnellsten, während der FCA noch grübelte (55.). Und dann traf Nußrainer auch noch zum 2:1 (65.). Damit müssen die Unterbrucker weiter um den direkten Klassenerhalt bangen. „Es hat heute wieder nicht gereicht, wir hatten zu viele individuelle Fehler drin“, musste Spartenchef Christian Stanglmeir zugeben.

SV Eintracht Berglern – BC Attaching 3:1 (1:1). Enttäuschend verlief der Sonntag auch für die Attachinger. Nicht allein wegen der Schlappe in Berglern, sondern auch, weil die tolle Serie – der BCA hatte seit der Winterpause nicht mehr verloren – gerissen ist. „Die Niederlage war hochverdient“, meinte Trainer Stephan Fürst. Die Gäste waren in Führung gegangen, nach einem Foul hatte Leon Klingseisen vom Punkt getroffen (24.). Aber nur zwei Minuten später egalisierte der abstiegsbedrohte SVE: Michael Faltermeier schlenzte einen Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck. Und nach dem 2:1 von Thomas Schmid (63.) machte Faltermeier per Freistoß aus 30 Metern (90.+3) alles klar.