FC Moos-Eittingermoos steigt erstmals in die A-Klasse auf

Die „Mesler“ sind in der A-Klasse – und das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Der FC Moos-Eittingermoos zerlegte in der B-Klasse 4 die Konkurrenz in ihre Einzelteile, machte bereits fünf Spieltage vor Schluss den Aufstieg perfekt und hat nun trotz der zweiten Saisonniederlage zwei Partien vor dem Ende die Meisterschaft sicher.
Der FC Moos hat bei seinen 16 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen 80 Tore geschossen, also genau vier im Schnitt. Auch die 27 Gegentreffer stellen den Bestwert der Liga dar. Nach dem dritten Platz im Vorjahr und dem knapp verpassten Aufstieg hat das Team in dieser Runde gewaltig zugelegt. Mit der frühzeitigen Entscheidung kann der Club seinen vereinshistorischen Erfolg ausgiebig feiern. Bereits am Vatertag gab es eine erste Traktorrundfahrt der feiernden Fußballhelden durchs Moos. Am letzten Spieltag will die Mannschaft noch das Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten TSV Nandlstadt II gewinnen. Und dann gibt es noch den offiziellen Meisterwimpel des Bayerischen Fußball-Verbands, der im Sportheim des familiären Vereins einen Ehrenplatz bekommen dürfte.
Der Erfolg kommt natürlich nicht von ungefähr: Der FC Moos-Eittingermoos hat mit Kevin Wirth den mit weitem Abstand treffsichersten Angreifer der Liga in seinen Reihen. In 19 Spielen machte er 37 Tore – eine bessere Quote als bei Harry Kane. Er hat jetzt noch zwei Partien Zeit, um mit drei weiteren Treffern die 40 vollzumachen. Angesichts dieser herausragenden Bilanz ist es nur logisch, dass der Spieler einige Anfragen hatte. Doch der FC Moos kann durchatmen: Er hat dem Verein schon zugesagt.
Die Geschichte der Meisterschaft ist aber auch die des Coaches, der ursprünglich nicht die großen Trainerpläne hatte. Daniel Aigner ist eingeheirateter „Mesler“ und war schon lange Spieler beim FC Moos-Eittingermoos. Als dann Coach Thomas Haid aufhören wollte, meldete er sich: „Ich mache es, damit es im Moos weitergeht.“ Als Trainer hat er bisher 28 von 40 Spielen gewonnen – bei gerade einmal sechs Remis und sechs Niederlagen. Er betont, dass der Verein seine Heimat sei und er gerne Trainer bleibe. „Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen“, sagt Aigner. Doch längst ist er in seinem neuen Job angekommen, zumal ein Riss der Achillessehne seine Karriere als Spieler beendete. In der kommenden Saison steht er bei personellen Engpässen als Stand-by-Kicker zur Verfügung.
Der FC Moos hat noch nie in der A-Klasse gespielt – und die Mannschaft hat natürlich richtig Bock auf diese Herausforderung. Trainer Daniel Aigner ist davon überzeugt, dass sich das Team angesichts seines Potenzials im Mittelfeld der Liga etablieren kann. „Als Absteiger sehe ich uns nicht“, sagt er. In der Sommerpause hofft der FCM vielleicht dennoch auf die eine oder andere Verstärkung für die in sich gewachsene Mannschaft.