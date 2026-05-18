FC Moos-Eittingermoos steigt erstmals in die A-Klasse auf Fußball B-Klasse 4 von Nico Bauer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Bärenstarke Truppe: Die „Mesler“ haben der Saison in der B-Klasse 4 ihren Stempel aufgedrückt. Jetzt freut sich die Mannschaft auf die große A-Klassen-Challenge. Positiv: Der Top-Goalgetter bleibt an Bord. – Foto: Michalek

Der FC Moos-Eittingermoos hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der B-Klasse 4 gesichert. Stürmer Kevin Wirth erzielte in 19 Spielen 37 Tore.

Die „Mesler“ sind in der A-Klasse – und das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Der FC Moos-Eittingermoos zerlegte in der B-Klasse 4 die Konkurrenz in ihre Einzelteile, machte bereits fünf Spieltage vor Schluss den Aufstieg perfekt und hat nun trotz der zweiten Saisonniederlage zwei Partien vor dem Ende die Meisterschaft sicher. Der FC Moos hat bei seinen 16 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen 80 Tore geschossen, also genau vier im Schnitt. Auch die 27 Gegentreffer stellen den Bestwert der Liga dar. Nach dem dritten Platz im Vorjahr und dem knapp verpassten Aufstieg hat das Team in dieser Runde gewaltig zugelegt. Mit der frühzeitigen Entscheidung kann der Club seinen vereinshistorischen Erfolg ausgiebig feiern. Bereits am Vatertag gab es eine erste Traktorrundfahrt der feiernden Fußballhelden durchs Moos. Am letzten Spieltag will die Mannschaft noch das Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten TSV Nandlstadt II gewinnen. Und dann gibt es noch den offiziellen Meisterwimpel des Bayerischen Fußball-Verbands, der im Sportheim des familiären Vereins einen Ehrenplatz bekommen dürfte.

Party in Grün: Der FC Moos-Eittingermoos brannte am Vatertag beim 1:1 gegen den SV Dietersheim II vielleicht nicht das ganz große fußballerische Feuerwerk ab, sicherte sich mit diesem Ergebnis aber endgültig die Meisterschaft. – Foto: Verein