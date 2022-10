FC Monheim will schnell zurück zum Punkten Nach zuletzt zwei Niederlagen steht der Oberligist 1. FC Monheim vor einer Weichenstellung. Um in der Tabelle weiterhin oben mitspielen zu können, muss die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess beim FSV Duisburg gewinnen.rn

Es gehört zur Routine von Dennis Ruess, vor der ersten Einheit nach einem Spieltag mit der Mannschaft eine kurze Analyse zu machen. Knapp zehn Minuten nimmt sich der Trainer des 1. FC Monheim (FCM) für die Nachbetrachtung Zeit. Dabei erklärt er den Spielern, was gut war, was nicht – und was in Zukunft besser laufen muss.

Nach dem 0:1 gegen Schonnebeck vergangene Woche war die Liste an Kritikpunkten nicht lang. Es ging vor allem um die Unnötigkeit der zweiten Niederlage in Serie. „Alle sind genervt von dem Ergebnis, weil wir klar die bessere Mannschaft waren“, betont der Coach. „Aber im Fußball ist es eben so: Wer gewinnt, hat recht.“ Am Sonntag beim Tabellenletzten FSV Duisburg (15.30 Uhr) will Ruess freilich einen anderen Spielverlauf sehen.

Für ihn steht der FCM aktuell an einer wichtigen Abzweigung, die über den weiteren Weg in der Saison entscheidet. „Wir haben die Wahl, ob wir jetzt ins Mittelfeld der Tabelle abrutschen oder weiter oben dranbleiben und mitmischen wollen“, sagt der Coach. Geht es nach ihm, gibt es in der Frage freilich keine zwei Meinungen. Der kleine Negativlauf seines Teams, der mit dem 0:4 in Sonsbeck anfing und sich mit der ebenso knappen wie unnötigen Niederlage gegen Schonnebeck fortsetzte, hat seinen Ehrgeiz geweckt.

„Die letzten Spiele sind kein Beinbruch, aber es ist auch nicht alles gut“, betont Ruess. „Wir haben unseren guten Start in die Liga ein bisschen verdaddelt, jetzt geht es darum, dass wir wieder anpacken und zeigen, was uns in den Spielen davor ausgezeichnet hat.“ Der FCM sei tabellarisch immer noch gut dabei – zumal die Mannschaft noch ein Spiel weniger als die anderen Teams im oberen Drittel absolviert habe. „Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen.“