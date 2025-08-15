FC Monheim will einen besseren Start als in der Vorsaison

Am Sonntag (15 Uhr), im ersten Spiel der neuen Oberliga-Saison, will der 1. FC Monheim die Weichen für die Spielzeit stellen. Die erfolgreiche Testspielphase sowie der anschließende 1:0-Sieg in der ersten Runde des Nieder­rheinpokals gegen Fortuna Bottrop lässt die Monheimer zuversichtlich auf den Saisonstart blicken. „Die Bereitschaft zum Arbeiten ist in der Mannschaft definitiv da“, sagt Trainer Dennis Ruess, jetzt müsse man nur noch „den Fuß reinbekommen“.

Dies war dem FCM in der vergangenen Saison nicht geglückt. Nach zehn Spielen stand man damals mit nur fünf Punkten da. Zum Start hatten die Monheimer bei Mitaufsteiger Biemenhorst 1:2 verloren, und der diesjährige Gegner zum Saisonauftakt, der SV Blau-Weiß Dingden, ist wie auch Biemenhorst im vergangenen Jahr das erste Mal in der Oberliga vertreten. Ruess beschreibt die Situation als speziell. „Wir wissen, dass wir auf eine total euphorisierte Mannschaft treffen, die Bock hat. Wir wissen, wo es Möglichkeiten geben könnte, und haben auch gesehen, wo wir aufpassen müssen“, sagt der 45-Jährige.

Die Blau-Weißen sicherten sich im vergangenen Jahr in der Landesliga Niederrhein mit fünf Punkten vor der DJK Adler Union Frintrop den Meistertitel und damit auch den direkten Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Dingden konnte sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden mit 3:1 durchsetzen und erreichte damit die nächste Runde. Aus der Saisonvorbereitung nahmen die Blau-Weißen gegen Gegner aus den verschiedensten Klassen insgesamt sechs Siege und zwei Niederlagen mit. Jetzt liegt es an den Monheimern sich gegen den Aufsteiger zu behaupten.

Insgesamt zeigt sich Ruess mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der Vorbereitung zufrieden. „Viele Dinge steuern wir als Mannschaft schon richtig an: Wir lassen in der Gesamtheit relativ wenig zu, kassieren relativ wenige Gegentore, wir haben aber auch wenig von unseren Möglichkeiten verwertet“, resümiert er die Testspiele und den Pflichtspielauftakt im Pokal. An manchen Stellen sieht Ruess noch Verbesserungsbedarf. „Entscheidungsfindung in der Box ist noch etwas, wo wir uns reinarbeiten müssen“, sagt er. Der letzte Knoten sei noch nicht bei jedem geplatzt. Gerade deshalb sei ein guter Saisonstart wichtig.

Gegen Dingden will der FCM genau das einleiten. Die Mannschaft hat sich die Woche über umfassend auf den Gegner vorbereitet. „Wir wollen versuchen, unsere PS auf die Straße zu bringen und unsere Leistung in dem Spiel zu bringen. Wenn uns das gelingt, ist es auch im Bereich des Möglichen zu punkten“, sagt Ruess. Für den weiteren Saisonverlauf ist das Ziel für den Verein klar. Die nötigen Punkte sollen her, um den Start aus der vergangenen Spielzeit nicht zu wiederholen. „Wir wollen eine sorgenfreiere Saison spielen als wir das letztes Jahr gehabt haben“, erklärt Ruess.

Der Fokus für die kommenden Spiele liegt bei den Monheimern vor allem auf der Weiterentwicklung. Nach dem Umbruch im Sommer will man sich zunächst auf die Optimierung konzentrieren. „Es geht jetzt erstmal darum, gut reinzukommen, eine Entwicklung zu sehen und weiter zu wachsen, um dann über diese Spiele Schritt für Schritt noch mehr Möglichkeiten in den Spielen zu entwickeln“, sagt der FCM-Trainer zum Saisonziel des Vereins. Am Sonntag will er gegen den Aufsteiger aus Dingden genau diese Entwicklung einleiten.