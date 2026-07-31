FC Monheim und SF Baumberg befinden sich auf der Zielgeraden

Baumberg ist auf der Zielgeraden – Foto: Arno Wirths

Die Sportfreunde Baumberg treten am Sonntag, 9. August ab 15 Uhr beim Landesligisten Sportfreunde Neuwerk an, der 1. FC Monheim ist zeitgleich beim Liga-Konkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler gefordert.

Einen für den vergangenen Dienstagabend geplanten Test gegen den Mittelrhein-Bezirksligisten SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach hatte der FCM abgesagt – einmal wegen der hohen Temperaturen, aber auch wegen eines eher kleinen Kaders aktuell.

Der hatte schon am Samstag beim Landesligisten SV Grün-Weiß Brauweiler durchhalten müssen, durch einen Doppelpack von Tom Hirsch (34. und 80. Minute) sowie einen Treffer von Mohamed El Mouhouti hatte das Team von Trainer Dennis Ruess 3:0 (1:0) gewonnen. Weiter geht es für die Monheimer am Samstag, wenn sie um 15 Uhr den Mittelrheinligisten SpVg. Frechen zu Gast haben.