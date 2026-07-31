FC Monheim und SF Baumberg befinden sich auf der Zielgeraden

Die Sportfreunde Baumberg treten am Sonntag, 9. August ab 15 Uhr beim Landesligisten Sportfreunde Neuwerk an, der 1. FC Monheim ist zeitgleich beim Liga-Konkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler gefordert.
Einen für den vergangenen Dienstagabend geplanten Test gegen den Mittelrhein-Bezirksligisten SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach hatte der FCM abgesagt – einmal wegen der hohen Temperaturen, aber auch wegen eines eher kleinen Kaders aktuell.
Der hatte schon am Samstag beim Landesligisten SV Grün-Weiß Brauweiler durchhalten müssen, durch einen Doppelpack von Tom Hirsch (34. und 80. Minute) sowie einen Treffer von Mohamed El Mouhouti hatte das Team von Trainer Dennis Ruess 3:0 (1:0) gewonnen. Weiter geht es für die Monheimer am Samstag, wenn sie um 15 Uhr den Mittelrheinligisten SpVg. Frechen zu Gast haben.
Auch die SFB testen am Samstag, bereits um 14.15 Uhr haben sie den Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel zu Gast. Die Baumberger hatten trotz der Hitze am Mittwochabend noch getestet, gegen den Landesligisten SG Unterrath brachte Robin Hömig die Gastgeber per Elfmeter in Führung (8.), die Felix-Benedict Neuhäuser ausbaute (13.). In der zweiten Halbzeit sorgten aber ein Eigentor der SFB und ein Treffer von Unterraths Noah Cain noch für ein 2:2.