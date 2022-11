FC Monheim trotzt KFC Uerdingen ein Unentschieden ab Oberligist 1. FC Monheim geht gegen den Aufstiegskandidaten aus Krefeld früh in Führung, rennt zur Halbzeit aber einem Rückstand hinterher. Mit dem 2:2-Endstand kann Trainer Dennis Ruess leben.

Vor dem Anpfiff gegen den KFC Uerdingen musste der 1. FC Monheim zunächst eine Hiobsbotschaft verkraften. Wie der Oberligist am Samstag mitteilte, hat sich Robin Schnadt im Spiel gegen den SC St. Tönis den Außenmeniskus sowie das Außenband gerissen. Der im Sommer vom Bezirksligisten HSV Langenfeld ins Rheinstadion gewechselte Stürmer soll in Kürze operiert werden.

„Natürlich war die Nachricht für uns alle ein Schock, den es erst einmal zu verdauen galt“, sagt Trainer Dennis Ruess. „In den kommenden Wochen fehlt uns eine wichtige Stütze, sportlich wie menschlich.“ Die Aufgabe gegen den Aufstiegskandidaten aus Krefeld wurde durch die bittere Diagnose nicht einfacher, doch Monheim stellte sich dem Favoriten – und trotzte ihm ein 2:2 (1:2) ab.

Die Gastgeber erwischten dabei einen starken Start. Die erste gute Aktion verbuchte Sebastian Spinrath nach einem Ballgewinn im Mittelfeld. Der Monheimer zog in den Strafraum, kam zum Schuss, aber der Ball ging knapp am Pfosten vorbei und traf nur das Netzspanngestänge (4.). Kurz danach machte es Merveil Tekadiomona besser. Nach einer ebenso starken wie scharfen Hereingabe von Marco Lüttgen lief der Angreifer genau im richtigen Moment los und schob am ersten Pfosten zum 1:0 ein (6.).

Der KFC kam nur zwei Minuten später zu seiner ersten guten Gelegenheit, doch Björn Nowicki parierte den Ball aus abseitsverdächtiger Position nach einem Konter der Gäste (8.). Den ersten Rückschlag musste der FCM nach knapp 20 Minuten hinnehmen. Imran Ali konnte nach einem Schlag auf den Oberschenkel nicht weiterspielen. Ihn ersetzte Ali Gülcan, der kurz danach Uerdingens Schlussmann Robin Udegbe mit einem Schlenzer aufs lange Eck herausforderte, aber nicht überwinden konnte (30.).

„Bis dahin waren wir gut im Spiel, doch dann haben wir nicht mehr das gemacht, was uns ausgezeichnet hat“, sagt Ruess. „Wir haben die Kompaktheit verloren, den Gegner nicht mehr so beschäftigt wie vorher, und das ist uns zum Verhängnis geworden.“ Damit gemeint ist nicht nur der Ausgleich. Nach einem Doppelpass im Halbfeld folgte ein Querleger auf den Torschützen Alexander Lipinski (34.). Kurz vor der Halbzeit mussten die Monheimer den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Diesmal war es ein Freistoß aus dem Halbfeld, der erst an den Querbalken klatschte, ehe Nowicki den Nachschuss mit einem starken Reflex parierte. Im dritten Versuch war dann aber Maximilian Funk zur Stelle und drehte das Spiel (42.) – Ruess zufolge erneut aus mindestens abseitsverdächtiger Position.