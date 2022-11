FC Monheim tritt mit Zuversicht in Velbert an Der 1. FC Monheim gastiert an diesem Freitag bei der SSVg Velbert. Trainer Dennis Ruess sieht im Tabellenführer der Oberliga auch den designierten Aufsteiger, rechnet sich aber durchaus Chancen gegen den großen Favoriten aus.

Geht es nach Dennis Ruess, sind für das Spiel bei der SSVg Velbert am Freitag (19.30 Uhr) keine großen Motivationsreden notwendig. „Schönes Stadion, gute Atmosphäre, starker Gegner, Flutlicht, der Geruch des nassen Rasens – das sind immer Spiele, die einfach Bock machen“, sagt der Trainer des 1. FC Monheim und beruft sich auf seine Erinnerungen als Spieler. „Es gibt nichts Besseres, als nach so einem Abend zufrieden nach Hause zu fahren, mit dem Gefühl, alles gegeben zu haben.“

Letzteres wird mit Sicherheit auch notwendig sein, denn die Monheimer treten beim Spitzenreiter der Oberliga an. Die SSVg hat bislang nur ein Spiel verloren und führt die Tabelle souverän mit 37 Punkten aus 16 Spielen an – bei 33:12 Toren. „Das ist im Gesamtpaket die stärkste Mannschaft der Liga“, ist Ruess überzeugt. „Sie spielen superseriös, verzetteln sich nicht in unnötigen Aktionen, sind total gradlinig in ihrem Spiel, dazu noch sehr stabil in der Defensive, taktisch flexibel, und nutzen vorne die Fehler eiskalt aus, die ihnen ihre Gegner bieten.“

Die Lob-Kaskade kommt nicht von ungefähr. Im April trat der FCM zuletzt bei der SSVg an – und wurde mit 1:5 abgefertigt. Das soll seinen Spielern eine Warnung sein, wie schnell die Dinge in Velbert aus dem Ruder laufen können. Allerdings: „Wir fahren sicher nicht dahin, um einen Blumenstrauß zu überreichen. Wenn wir das abrufen, was wir in den letzten drei Spielen gezeigt haben, hat es jede Mannschaft schwer gegen uns“, sagt Ruess.

Gemeint sind das 2:1 gegen Nettetal, das 2:2 beim SC St. Tönis nach einer Halbzeit in Unterzahl sowie das 2:2 im Heimspiel gegen den anderen Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen. „Wenn wir die Komponenten auf den Platz bringen, die uns auszeichnen können, also eine Kombination aus Intensität, Mut, Ruhe am Ball und spielerischer Qualität, sind wir auch für die großen Kaliber der Liga nicht einfach zu schlagen“, betont Ruess. „Aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dürfen uns auch von Rückschlägen im Spiel nicht aus dem Konzept bringen lassen.“ Nicht nur in Velbert gelte es, Fußball zu arbeiten.