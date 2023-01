FC Monheim sucht in der Liga den Weg nach oben Für den Oberligisten ist die Hinrunde nicht wie erhofft gelaufen. Bei nur fünf Punkten Distanz zu den Abstiegsplätzen schärft Trainer Dennis Ruess in der Winterpause die Sinne seiner Spieler für die Situation. Zwei Abgängen stehen zwei Zugänge gegenüber.

Den eigentlichen Vorbereitungsstart hat Dennis Ruess verpasst. Der Coach des 1. FC Monheim weilte zum Auftakt des Trainings am Dreikönigstag noch im Urlaub, Co-Trainer Yannic Intven leitete daher die erste Einheit. Doch auch in der Ferne hielt sich Ruess auf dem Laufenden. „Ich habe gutes Feedback erhalten“, sagt er. „Alle Spieler haben ihre individuellen Läufe rund um Silvester erledigt und direkt voll mitgezogen.“ Über die Weihnachtstage und zwischen den Jahren sei aber auch Abschalten angesagt gewesen. „Die Pause war zwar kurz, aber auch gut, um den Kopf komplett freizubekommen.“

So also gehen die Monheimer im neuen Jahr frisch ans Werk. Der Trainer stand nach seiner Rückkehr ebenfalls schon wieder auf dem Trainingsplatz und attestiert seinen Spielern eine durchweg gute Arbeitsmoral. „Die Jungs haben Gas gegeben und waren mit hoher Intensität dabei“, sagt er. Am vergangenen Wochenende gab es zur Abwechslung ein kleines internes Cageball-Turnier, das bei allem Spaß durchaus auch den Ehrgeiz aller Beteiligten geweckt hat. Zudem allerdings ein eher weniger angenehmes Kraft-Zirkel-Ausdauertraining. „Das gehört dazu“, betont Ruess.

Lage bewusst machen

Er und sein Team sind in der Oberliga in einer verzwickten Lage. Die Saison läuft bislang nicht wie erhofft. Mit 29 Punkten aus 20 Spielen hängt der FCM den eigenen Ansprüchen auf Platz zwölf hinterher. Schlimmer noch: Die Abstiegszone ist nur noch magere fünf Zähler entfernt. „Das ist natürlich nicht das, wo wir uns sehen, und das habe ich der Mannschaft auch mit auf den Weg gegeben“, erzählt Ruess. „Spielern und Trainern ist klar, dass wir eine Schippe drauflegen müssen.“ Besonders ärgerlich seien die vielen individuellen Fehler, die in der Hinrunde immer wieder zu Gegentoren geführt hätten. „Dazu haben wir zu viele Spiele unentschieden gespielt, was uns keinen Schritt nach vorne gebracht hat.“

Der Coach ist kein großer Freund von Punkteteilungen. Ihm sei es lieber, nur zwei von vier Spielen zu gewinnen als viermal remis zu spielen. „Dann hat man wenigstens sechs Punkte statt vier“, lautet seine ebenso einfache wie nachvollziehbare Rechnung. „Eigentlich hatten wir einen guten Start in die Saison, aber dann kam ein bisschen Verletzungspech dazu. Irgendwann ist dann eine gewisse Genügsamkeit bei uns eingetreten. Wir müssen wieder gieriger werden“, fordert Ruess. Zudem feilt er am zuletzt oft fehlerhaften Abwehrverhalten, aber auch an der Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor. „Teilweise war es schon wild, was wir gespielt haben. Das gilt es abzustellen.“

Am 29. Januar sind die Monheimer bereits wieder voll gefordert. Dann wird das wegen des Dauerfrosts vor der Winterpause abgesagte Spiel gegen den Fünften VfB Hilden im Rheinstadion nachgeholt (15 Uhr). Das ist ein ambitionierter Zeitplan, aber der FCM-Trainer will sich nicht über die kurze Vorbereitung beklagen – auch wenn eines der geplanten Testspiele dem Termin zum Opfer fiel. Die Vorgabe des Trainers ist jedenfalls klar: „Wir haben jetzt zunächst die Aufgabe, uns zügig von den Abstiegsplätzen zu distanzieren und uns insgesamt ganz anders in der Liga zu positionieren. Gegen Hilden müssen wir direkt da sein.“