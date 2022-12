Der 1. FC Monheim würde sich über einen dreifachen Punktgewinn freuen. – Foto: Heiko van der Velden

FC Monheim sucht den Weg aus der Remis-Falle Der 1. FC Monheim hat sich zuletzt in vier von sechs Spielen die Punkte geteilt. Um in der Tabelle nicht abzurutschen, braucht die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess Siege. Am Sonntag kommt Schwarz-Weiß Essen ins Rheinstadion.

Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Spielen – das sieht auf den ersten Blick nach einer Krise beim 1. FC Monheim aus. Doch der Oberligist hat davon auch nur eine Partie verloren.

Ansonsten gab es vier Unentschieden mit höchst unterschiedlichem Charakter. Eine Gemeinsamkeit haben die Punkteteilungen der jüngeren Vergangenheit aber doch: Die Mannschaft von Dennis Ruess streute immer wieder Phasen ein, in denen sie sich zu viele einfache Fehler erlaubte und einem Rückstand hinterherlaufen musste. „Wir klappen unser Visier dann komplett nach oben und lassen uns auf einen offenen Schlagabtausch ein“, sagt der Trainer. „Zwar sind wir durchaus stressresistent, aber wir verlieren dann zeitweise den Kopf. Hin und her und hoch und weit ist einfach nicht unser Spiel.“ Entsprechend ist klar, was Ruess am Sonntag (15 Uhr) von seinen Spielern gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen sehen will: Stabilität, Ruhe am Ball und Intensität, die den Gegner dauerhaft beschäftigt – vor allem aber keinen plötzlichen Einbruch, der erneut zu einer unnötigen Aufholjagd führt. „Die Energie in der Mannschaft ist die richtige. Mentalität, Einstellung, Moral und Leidenschaft passen, aber wir müssen diese Energie besser kanalisieren, mit vollen 90 Minuten Wachheit und Fokus“, betont Ruess. Fehlerminimierung ist also das Zauberwort für die beiden noch ausstehenden Spiele in diesem Jahr. Nach dem Tabellendritten Essen wartet noch die Aufgabe gegen den Fünften VfB Hilden auf Ruess und sein Team. Ein durchaus knackiges Restprogramm, aber auch die Chance, nach durchwachsenen Wochen den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Der FCM hält mit 29 Punkten auf Rang zehn beinahe eine Äquidistanz zu Essen (38) und dem MSV Düsseldorf auf dem ersten Abstiegsplatz (21). „Wir spielen bis jetzt keine schlechte, aber auch keine gute Saison“, sagt der Coach. „Dennoch ist für mich das Glas halb voll und nicht halb leer. Aber wir sollten aufpassen, dass wir nicht auch noch einen Schluck rausnehmen, sondern eher noch was reinschütten.“ Übersetzt bedeutet die Metapher, mit der meist Pessimisten von Optimisten unterschieden werden: Siege müssen her. „Ich bin immer wachsam und demütig. Es ist klar, dass wir in der Tabelle zwangsläufig unten reinrutschen, wenn wir auch die nächsten fünf Spiele nicht gewinnen. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen und die Leistungsdichte zu hoch.“