FC Monheim-Stürmer Zissis Alexandris ist auf Abschiedstour

Alexandris verlässt den FC Monheim – Foto: T. Kögler

Zissis Alexandris befindet sich auf Abschiedstour beim Oberligisten 1. FC Monheim – zumindest wurde dies bei FuPa so hinterlegt. Demnach wird der auslaufende Vertrag des Stürmers, der vor der aktuellen Saison vom Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 zum FCM gewechselt war, nicht verlängert. Der 30-Jährige hat in dieser Spielzeit 18 Liga-Partien absolviert und dabei zwei Assists und ein Tor – per Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand beim SC St. Tönis – beigesteuert.