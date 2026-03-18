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FC Monheim-Stürmer Zissis Alexandris ist auf Abschiedstour
Zissis Alexandris befindet sich auf Abschiedstour beim Fußball-Oberligisten 1. FC Monheim (FCM) – zumindest vermeldet das Internetportal fupa.net seinen Wechsel ab Juli dieses Jahres. Demnach wird der auslaufende Vertrag des Stürmers, der vor der aktuellen Saison vom Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 zum FCM gewechselt war, nicht verlängert. Der 30-Jährige hat in dieser Spielzeit 18 Liga-Partien absolviert und dabei zwei Assists und ein Tor – per Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit
von Georg Amend · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Für die Ratinger hatte Zissis Alexandris in der Vorsaison neun Tore und vier Vorlagen in 32 Partien gesammelt. Er war damals vom Landesligisten SG Unterrath zu 04/19 zurückgekehrt, für das er bereits von 2021 bis 2022 gespielt hatte. Weitere Stationen in der Oberliga waren der TSV Meerbusch, der VfB 03 Hilden und Turu 80 Düsseldorf, weitere Vereine Fortuna Düsseldorf in der Jugend sowie Wuppertaler SV und Rather SV.