FC Monheim-Stürmer Zissis Alexandris ist auf Abschiedstour

Für die Ratinger hatte Zissis Alexandris in der Vorsaison neun Tore und vier Vorlagen in 32 Partien gesammelt. Er war damals vom Landesligisten SG Unterrath zu 04/19 zurückgekehrt, für das er bereits von 2021 bis 2022 gespielt hatte. Weitere Stationen in der Oberliga waren der TSV Meerbusch, der VfB 03 Hilden und Turu 80 Düsseldorf, weitere Vereine Fortuna Düsseldorf in der Jugend sowie Wuppertaler SV und Rather SV.