FC Monheim steigert sich nach der Pause – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Die erste Halbzeit bleibt weiterhin ein Manko des 1. FC Monheim. Zuletzt steigerte sich der Oberligist immer wieder im Spielverlauf, doch kommen sie häufig nicht gut in die Partie, wie bereits gegen den TSV Meerbusch in der vergangenen Woche. Dieses Bild zeichnete sich auch wieder gegen den VfL Jüchen-Garzweiler ab.

Defensiv zeigten sich die Monheimer stark, in Minute 16 führte jedoch ein Abstimmungsfehler dazu, dass die Gastgeber in Führung gingen. Ein langer Ball der Jüchener titschte etwa 20 Meter vor dem Tor auf. Die fehlerhafte Kommunikation zwischen FCM-Torhüter Leon Feher und Luca Kiefer führte dazu, dass Yuta Inoue den Fuß noch an den Ball bekam und ihn in den Winkel schweißte. Laut Ruess ein selbst-verschuldeter Treffer.

Zu Beginn der ersten Hälfte war es schwer für den FCM, sich an die Gegebenheiten des Platzes zu gewöhnen, wie Trainer Dennis Ruess erklärte: „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel, das ist aber auch dem Platz geschuldet. Der ist sehr schwierig zu bespielen.“ In der Anfangsphase bekamen die Gäste nicht die gewünschte Intensität ins Spiel, die solch ein Platz erfordert. Man habe das nicht so angenommen und die Abstände nicht gehabt, um im Aufbauspiel effektiv nach vorne zu arbeiten, fand der Trainer.

Nach Gegentreffer stabile Defensive

Im Anschluss ließen die Monheimer aus dem Spiel heraus wenig zu. Leichtsinnige Fouls führten zwar immer wieder zu gefährlichen Standards, die Rheinstädter verteidigten diese jedoch konsequent. In Minute 31 hatte Aleksandar Bojkovski dann das 1:1 auf dem Fuß. Nach Verlagerung von Tom Hirsch auf Bojkovski zog dieser nach innen und schloss mit seinem schwachen linken Fuß ab, der Ball ging jedoch knapp vorbei.

Zur Halbzeit gab es klare Ansagen in der Monheimer Kabine: „Dann haben wir den Jungs auch ganz klar gesagt, dass wir die Themen anders steuern müssen in der zweiten Halbzeit. Wir müssen mehr gemeinsame Kompaktheit herstellen“, sagte Ruess. Das konnte der FCM dann auch umsetzen und hatte von Beginn an das Momentum auf seiner Seite.

Der Ausgleich in Minute 50 durch Talha Demir kam folgerichtig früh. Nach einem Doppelpass mit Mohamed El Mouhouti ließ Demir im Zentrum gleich mehrere Gegenspieler aussteigen und chippte den Ball frei vor dem Tor über Jüchens Schlussmann Björn Nowicki. Und der FCM drückte weiter. Rund 15 Minuten später folgte eine Druckphase der Monheimer, in denen sich gleich mehrere Möglichkeiten zur Führung boten.

„An der zweiten Halbzeit gibt es wenig auszusetzen“

Tom Meurers Abschluss wurde gerade noch zur Ecke pariert (65.). Diese landete bei Enno Lang, der den Ball per Direktabnahme aufs Tor setze, Nowicki rettete die Gastgeber mit einer sensationellen Parade (66.). Die daraus resultierende Ecke wurde wieder gefährlich, Meurer köpfte am ersten Pfosten nur knapp am Tor vorbei. „Das waren so fünf Minuten: Wenn du da direkt das 2:1 machst, gehst du auf jeden Fall als Sieger nach Hause“, sagte Ruess.

So aber blieb es beim Remis. Der FCM schaffte es trotz starker Leistung in der zweiten Halbzeit nicht, die drei Punkte mitzunehmen. Dennoch bleibt eine weitestgehend positive Leistung stehen, mit der sich der FCM zufrieden zeigte. „An der zweiten Halbzeit gibt es wirklich wenig auszusetzen, außer, dass wir uns nicht mit voller Ausbeute belohnt haben. Aber gegen so eine erfahrene, abgezockte, heimstarke Mannschaft die zweite Halbzeit so zu spielen, ist schon okay“, resümierte Ruess. Nächstes Wochenende kommen die Sportfreunde Baumberg zum Derby.