Monheim wieder im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

FC Monheim reist mit Mentalität und Moral nach Essen Der 1. FC Monheim braucht im Abstiegskampf der Oberliga noch Punkte – und tritt Freitagabend beim Spitzenreiter an.

Davon, dass sein 1. FC Monheim in den Aufstiegskampf der Oberliga eingreifen kann, will Dennis Ruess nichts hören. Zwar reist der FCM am Freitagabend zum Spitzenreiter SpVg Schonnebeck (19.30 Uhr) und empfängt danach den Tabellendritten ETB Schwarz-Weiß Essen, bevor es zum -fünften VfB Homberg geht, aber der Monheimer Cheftrainer stellt klar: „Für uns geht es nicht darum, in den Aufstiegskampf einzugreifen, sondern darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das steht auf unserer Agenda.“

Heute, 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck 1. FC Monheim FC Monheim 19:30 PUSH Als Tabellenelfter mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone ist der FCM schließlich noch nicht aller Sorgen ledig. „Du musst noch ein paar Punkte holen“, mahnt Ruess daher. „Letztlich ist egal, gegen wen. Je eher du das machst, desto eher beruhigt es – aber dass die nächsten beiden Aufgaben richtige Bretter sind, die es zu bohren gilt, ist auch jedem klar. Der eine ist Tabellenführer, der nächste kann es werden.“

Aus den jüngsten fünf Spielen holte der FCM Zählbares mit zwei Remis und zwei Siegen, nur beim damaligen Tabellenzweiten SC St. Tönis verlor er knapp und unglücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:4. Die Schonnebecker Bilanz ist im selben Zeitraum identisch mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sowie einer Niederlage – 1:3 daheim gegen St. Tönis. Ruess weiß aus eigener Erfahrung mit der Landesliga-Meisterschaft in der vergangenen Saison: „Es ist dann irgendwann so, wenn du im Endspurt einer Saison einen Titel holen kannst, dann macht das was mit dir. Irgendwann hast du etwas zu verlieren, willst es greifen und zumachen, und dann klappt etwas nicht, einer kommt an dich ran, und dann ist es was anderes, nicht mehr so locker wie am Anfang.“ Schonnebeck eine Klasse für sich