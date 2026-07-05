FC Monheim mit Zugängen, fast fertigem Kader und klaren Zielen

Über die drei Gegentore in der Schlussphase ärgerte sich Dennis Ruess am Freitag dann doch ein wenig. – Foto: Jens Terhardt

Dennis Ruess hatte die beste Sicht: Nach dem Abpfiff machte es sich der Trainer des 1. FC Monheim auf der Tribüne des Rheinstadions bequem, führte Gespräche und beobachtete von oben das Geschehen auf dem Rasen. Dort jagten die Zuschauer am Freitagabend nach dem 0:6 im Testspiel gegen Drittligist Fortuna Düsseldorf Autogramme der Düsseldorfer Profis und bekamen den einen oder anderen Fotowunsch erfüllt.

Grundsätzlich war der 46-Jährige mit der Vorstellung des FCM „einverstanden“. Allerdings sah Ruess durchaus Parallelen zum Fortuna-Testspiel (0:6) aus dem vergangenen Sommer. „Das war ähnlich wie im letzten Jahr, diesmal ärgere ich mich ein bisschen mehr. Denn es waren vier Minuten, in denen wir drei Gegentore bekommen haben“, sagte der Coach und bezog sich auf die Phase zwischen der 78. und 82. Minute, als die Gäste das Ergebnis von 3:0 auf 6:0 aus ihrer Sicht hochschraubten.

Damit wollte sich Ruess nicht wirklich anfreunden: „Hinterher fühlte es sich ein wenig nach Aufgeben an. Mit dem 0:4 und 0:5 hat es mir nicht gefallen, weil wir immer von der Mentalität leben wollen. Da gingen mir ein bisschen zu sehr die Köpfe runter. Das darf und muss nicht sein, man muss sich weiter wehren und aktivsein.“ Das war seine Mannschaft in einigen Phasen des Spiels auch. Die Monheimer verteidigten engagiert und setzten sogar Nadelstiche. „In der ersten Halbzeit hatten wir auch unsere Momente, in denen wir durch David Kuyu und Talha Demir durchgebrochen sind“, analysierte Ruess.

„Ein cooles Event für Menschen und den Verein“

Ein Tor blieb seinem Team jedoch verwehrt. Letztlich war das Resultat gegen den höherklassigen Gegner „zweitrangig“, sagte Ruess, der dagegen den Abend als Ganzes positiv herausstellte: „Es war am Ende eine gute Geschichte. Wir waren ein guter Gastgeber, die Stimmung war gut. Das bietet sich hier schön an, weil es eng und eine geile Atmosphäre ist. Es war ein cooles Event für die Menschen und den Verein.“ Nun geht es für den FCM an die Arbeit, um sich für die neue Oberliga-Saison zu rüsten.

„Ab Montag geht die Vorbereitung richtig los mit Leistungstests und Funktionsdiagnostik. Dann fahren wir von Freitag bis Sonntag ins Kurztrainingslager nach Westerburg zum DFB-Stützpunkt. Da wollen wir eine gewisse Grundlage schaffen“, erläuterte Ruess, dessen Kader im Prinzip vollständig ist. „Wir sind relativ komplett. Vielleicht machen wir noch eine Sache“, erzählte der Coach, dessen Team bisher Kuyu, Johann Noubissi Noukumo, Pablo Ramm, Tom Gray, David Oliveira, Phil Spillmann und Justin Möllering verpflichtete sowie Keny Maiko Rakowiecki aus der eigenen A-Jugend hochzog. Dazu gab der Klub zuletzt die Verlängerung mit Isaac Ferreira Zufelde bekannt.

Monheim bestreitet drei weitere Testspiele

Es steht also das Gerüst, womit Ruess zufrieden ist. „Da sind ein paar Jungs bei wie Phil, der Erfahrung mitbringt. Pablo fehlte mir, das ist sicherlich auch ein Top-Zugang, der in der Offensive Alarm machen kann. Ihn hätte ich gerne gegen Fortuna dabei gehabt“, betonte der Coach und ergänzte: „Mein Kapitän Tim Klefisch fehlte, weil er in den Flitterwochen war. Das sei ihm gegönnt. Wir haben versucht, unsere Schwachstellen zu beheben. Wir wollten in der Offensive etwas tun, das haben wir gemacht. Von daher ist alles gut.“

Nun geht es für Ruess um „das Zusammenfügen der Mannschaft“ und die „nächsten Schritte in der Vorbereitung“, in der die Monheimer „in einen inhaltlichen Flow kommen und idealerweise gute Ergebnisse einfahren“ wollen, beschriebder Coach. Sein Team bestreitet Testspiele gegen GW Brauweiler (25. Juli, 15 Uhr), den SSV Jahn Wellem 05 (28. Juli, 19.45 Uhr) und zu Hause gegen Frechen 20 (1. August, 15 Uhr). Danach steigt erst die erste Runde im Niederrheinpokal am zweiten August-Wochenende, am 16. August startet dann die Saison in der Oberliga, in der der FCM verbleiben will. „Wir wollen sorgenfreier unterwegs sein als im vergangenen Jahr. 43 Punkte waren eigentlich super, keine Frage. Dass du bis zum letzten Spieltag zittern musst, weil die Liga verrückt war, das ist schwierig gewesen. Grundsätzlich wollen wir uns so schnell wie möglich positionieren und von der gefährlichen Zone fernhalten. Alles andere sieht man dann im Zuge der Entwicklung“, sagte Ruess.