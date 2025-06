FC Monheim: Lippold geht, Klefisch kommt

Es hatte sich abgezeichnet, aber am Freitag wollte der 1. FC Monheim noch nichts bestätigen – das tat er erst am Samstag: Der Oberligist verliert seinen Kapitän Tobias Lippold. Der 31-Jährige schließt sich dem Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler an und trifft dort unter anderem seine ehemaligen Mitspieler Björn Nowicki, Benjamin Schütz und Tim Kosmala sowie Merveil Tekadiomona, der kürzlich Monheim nach fünf Jahren verlassen hatte.

FCM-Cheftrainer Dennis Ruess berichtet: „Tobi hatte noch ein Jahr Vertrag, kam aber schon vor acht Wochen zum Gespräch zu mir. Er wohnt seit anderthalb Jahren in Viersen und hat gesagt, dass ihm die Fahrerei zu anstrengend wird. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir erst reden, wenn das Thema Klassenerhalt erledigt ist, und dass ich mir das vorstellen kann, wenn wir einen adäquaten Ersatz gefunden haben. Den haben wir, aber wir haben ihn noch nicht vorgestellt. Mit Tobi hatten wir sieben gute Jahre, in denen er Führungsspieler und Kapitän war, in denen er ganz vorne oder ganz hinten gespielt hat, und trotz seiner Tore in der Offensive war er in der Abwehr vor allem in der Vorwärtsverteidigung überragend.“

Insgesamt hat Lippold 188 Pflichtspiele für den FCM bestritten und dabei 56 Tore erzielt und 48 weitere vorbereitet. In der abgelaufenen Saison war er zehnmal erfolgreich als Torschütze, herausragend dabei war sein Dreierpack im Heimspiel gegen Ratingen 04/19, als er den 0:1-Pausenrückstand quasi im Alleingang in den 3:1-Sieg drehte.

Vom damaligen Gegner hat der FCM nun einen Zugang bekannt gegeben: Tim Klefisch kehrt zurück. Der 27-jährige Leverkusener, dernur rund 15 Minuten von der Platzanlage entfernt wohnt, spielte bereits in Monheim, ehe er die letzten zwei Jahre in Ratingen verbrachte und dort stets zum Stammpersonal gehörte. Insgesamt stand er in rund 120 Oberliga-Spielen und mehr als 100 Partien in den USA auf dem Feld.

„Mit Tim kehrt ein ehrgeiziger und zugleich dynamischen Spieler, der im Mittelfeld variabel auf den zentralen Positionen agieren kann, nach Monheim zurück“, schreibt der FCM. „Neben seiner Präsenz sind vor allem seine Ballgewinne im Zentrum und die daraus resultierende Torgefahr eine seiner großen Stärken. Darüber hinaus ist er dauerhaft aktiv und nimmt sich keine Auszeiten auf dem Feld.“

Die Gespräche hätten gezeigt, das Klefisch auch neben dem Platz nochmals gereift sei, urteilt der FCM, sodass er durchaus schnell eine führende Rolle einnehmen könne. „In den letzten zwei Jahren stand er immer wieder im Austausch mit uns, sodass er weiß, was gefordert ist, und genau darauf hat er richtig Lust.“

Lust machen sicher auch die großen Highlights der Monheimer Vorbereitung: das Freundschaftsspiel am Samstag, 5. Juli um 15.30 Uhr gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf und den apt-Rhein-Cup eine Woche später. An diesem Vorbereitungsturnier nehmen Fortuna Düsseldorfs U23, die SSVg Velbert (beide Regionalliga West) und der Rheinlandligist Ahrweiler BC gemeinsam mit dem FCM teil.

Der Anpfiff der ersten Partie erfolgt um 13.30 Uhr. Die jeweiligen Begegnungen gehen über eine Spieldauer von 45 Minuten. Endet eine Partie mit einem Remis, erfolgt sofort ein Elfmeterschießen. Die Sieger aus den Halbfinalspielen treffen im Finale aufeinander – die Verlierer stehen sich im Spiel um Platz drei gegenüber. „Es freut uns, dass wir erneut den apt-Rhein-Cup im Rahmen der Sommervorbereitung auf die neue Saison bei uns im Merkur Spielbanken Rheinstadion durchführen können. Ein großes Dankeschön gilt der Firma apt Extrusions GmbH & Co. KG für die Unterstützung“, sagt der Erste Vorsitzende des FCM, Michael Grune.

Der an das Rheinstadion angrenzende Parkplatz steht der Allgemeinheit am Spieltag nicht zur Verfügung. Die Monheimer empfehlen daher die Anreise per ÖPNV oder Fahrrad. Alternativ kann der Parkplatz am Schützenplatz (Anschrift: Am Werth, 40789 Monheim am Rhein) genutzt werden. Der Zugang zum Stadion erfolgt für die Zuschauer über den Haupteingang an der Kapellenstraße. Für die Fans der einzelnen Teams werden jeweils separate Stehbereiche bereit gehalten.

Der Eintritt beträgt einheitlich fünf Euro, auf der Tribüne ist das Kontingent der Sitzplätze begrenzt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren erhalten freien Eintritt im Stehbereich.