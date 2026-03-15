 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC Monheim II verteidigt die Spitze – Gencler geht unter

Kreisliga A, Remscheid & Solingen: In Gruppe 1 konnte die Zweitvertretung des FC Monheim ihre Ambitionen untermauern. In der Parallelgruppe wurde Gencler Opladen regelrecht vom Platz gefegt.

von Linus Bien · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser
Gencler Opladen muss ordentlich einstecken
Gencler Opladen muss ordentlich einstecken – Foto: Andreas Bornewasser

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Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
SC Ayyildiz II
TG Hilgen II
VfB Marathon

In Gruppe 1 der Kreisliga Remscheid & Solingen konnte sich der 1. FC Monheim II gegen ein zuletzt formstarken VfB Langenfeld durchsetzen. Für die Kellerkinder der Liga gab es nichts zu holen: Die dritte Mannschaft des SSV Bergisch Born verliert furios mit 8:4, während Ayyildiz Remscheid II nicht angetreten ist und sich der 1. FC SR Solingen beim TSV geschlagen geben musste.

In Gruppe 2 des Kreises Remscheid-Solingen wurde es für Gencler Opladen äußerst ungemütlichen im Duell mit dem SC 08 Radervormwald. Damit gewinnt die siegreiche Zweitvertretung des SSV Bergisch Born die Oberhand im Titelkampf. Im Kellerduell trennten sich der GSV Langenfeld II und der TS Struck mit einem torreichen Unentschieden.

Das war der 23. Spieltag in den Gruppen 1 und 2 in der Kreisliga A Remscheid & Solingen!

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

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So lief der 23. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
4
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
5
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
2
0
§ Urteil

Heute, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
4
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
8
4
Abpfiff

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>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr SSV Born III - SR Solingen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Solingen II - TSV Solingen II
So., 22.03.26 13:00 Uhr SC Ayyildiz II - Inter Mon.
So., 22.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Solingen 03 II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dersimspor - SF Baumberg II
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfB Marathon - HSV Langenf. II
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

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So lief der 23. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Heute, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
4
9
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
6
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
TS Struck
TS StruckTS Struck
4
4
Abpfiff

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So geht es weiter

24. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC 08 R'wald - Türkiyemspor
So., 22.03.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 22.03.26 15:00 Uhr TS Struck - SSV Born II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Gencler O. - SSV Dhünn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - Leichlingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr Quettingen - Lützenkir.
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Rem-Süd - SV 09/35 W II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Dabringh. TV - Hastener TV

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