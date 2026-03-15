FC Monheim II verteidigt die Spitze – Gencler geht unter

In Gruppe 1 der Kreisliga Remscheid & Solingen konnte sich der 1. FC Monheim II gegen ein zuletzt formstarken VfB Langenfeld durchsetzen. Für die Kellerkinder der Liga gab es nichts zu holen: Die dritte Mannschaft des SSV Bergisch Born verliert furios mit 8:4, während Ayyildiz Remscheid II nicht angetreten ist und sich der 1. FC SR Solingen beim TSV geschlagen geben musste.
In Gruppe 2 des Kreises Remscheid-Solingen wurde es für Gencler Opladen äußerst ungemütlichen im Duell mit dem SC 08 Radervormwald. Damit gewinnt die siegreiche Zweitvertretung des SSV Bergisch Born die Oberhand im Titelkampf. Im Kellerduell trennten sich der GSV Langenfeld II und der TS Struck mit einem torreichen Unentschieden.
Das war der 23. Spieltag in den Gruppen 1 und 2 in der Kreisliga A Remscheid & Solingen!
24. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr SSV Born III - SR Solingen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Solingen II - TSV Solingen II
So., 22.03.26 13:00 Uhr SC Ayyildiz II - Inter Mon.
So., 22.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Solingen 03 II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dersimspor - SF Baumberg II
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfB Marathon - HSV Langenf. II
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II
24. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC 08 R'wald - Türkiyemspor
So., 22.03.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 22.03.26 15:00 Uhr TS Struck - SSV Born II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Gencler O. - SSV Dhünn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - Leichlingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr Quettingen - Lützenkir.
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Rem-Süd - SV 09/35 W II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Dabringh. TV - Hastener TV
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